Einsatz auf der Wilhelm-Pitz-Straße : Motorradfahrer stürzt im Breiniger Ortskern

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Foto: Ralf Roeger

Stolberg Auf der Essigerstraße in Stolberg-Breinig kommt es am Donnerstagmorgen zu einem längeren Rückstau in Richtung Breinigerberg. Ursache ist der Alleinunfall eines Motorradfahrers.

Der Motorradfahrer verlor nach ersten Erkenntnissen der Polizei infolge eines Bremsmanövers auf der Wilhelm-Pitz-Straße auf Höhe der Abbiegung zur Entengasse die Kontrolle über sein Gefährt. Er kam zu Fall und verletzte sich.

Ein Rettungswagen ist im Einsatz. Es kommt zu einem längeren Rückstau in Richtung Breinigerberg/Nachtigällchen sowie in Richtung Raiffeisenstraße.

(cheb)