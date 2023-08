Urteil wegen Totschlags : Tödliches Drogendrama endete mit einem Schuldspruch für Stolberger

Das Aachener Schwurgericht hat im Mord eines Kleindealers in Stolberg ein Urteil gesprochen (Symbolbild). Foto: dpa/David Young

Aachen/Stolberg Zuerst das Leben gerettet und dann zugestochen: Das Aachener Schwurgericht spricht am Mittwoch das Urteil wegen Totschlags. Für den Täter aus Stolberg bedeutet das zehn Jahre Haft.

Von Wolfgang Schumacher​

Ein blutiger Mord an einem 39-jährigen Kleindealer aus Stolberg war vor dem Aachener Schwurgericht angeklagt. Am Mittwochnachmittag nun fiel das Urteil in diesem Fall. Trotz der 18 zum Teil 15 Zentimeter tiefen Messerstiche und Schnittwunden in Hals, Torso und den Rücken des Mannes befand die Kammer unter Vorsitz von Richterin Jennifer Tönshoff, dass der 33-jährige Angeklagte Daniel H. am Ende „nur“ wegen Totschlags zu verurteilen sei.

Das Strafmaß war damit nicht mehr lebenslängliche Haft, sondern eine sogenannte zeitige Haftstrafe, im vorliegenden Fall von zehn Jahren für den ebenfalls drogenabhängigen und bis dato wohnungslosen Angeklagten. Staatsanwältin Anna Kraft hatte im Fortgang der mehrtägigen Beweisaufnahme ihren ursprünglichen Mordvorwurf, einer Tat aus Heimtücke, revidieren müssen. Sie beantragte am Ende eine Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen Totschlags für Daniel H.

Denn nach den Feststellungen des Rechtsmediziners war am Ende klar, dass der drogenabhängige Dealer, der seit Jahren im dritten Obergeschoss in einem Mietshaus in Stolberg lebte, den Streit zwischen den beiden Kumpeln – sie hatten sich in Aachen im Umfeld der Drogenszene am dortigen Kaiserplatz kennengelernt – spät nachts gegen drei Uhr am 16. Oktober 2022 mit einem Messer in der Hand selbst begonnen hatte. Er litt zunehmend unter paranoiden Vorstellungen mit dem Inhalt, er werde andauernd bestohlen, so auch von seinem Kumpel.

Der aus dem Schlaf gerissene H. hatte nur wenige Zeit zuvor seinem Kumpel vermutlich noch – das ist das Paradoxe an dieser Geschichte – das Leben gerettet. Denn der 39-Jährige ängstigte sich, da er sich mutmaßlich eine Überdosis Heroin gespritzt habe, wie tatsächlich auf Mitschnitten eines Handyvideos zu sehen war. Er hatte jedoch den Bekannten auf dem Sofa noch wach machen und dazu bringen können, ihm Kokain zu verabreichen, anscheinend ein probates Mittel, um die einschläfernde Wirkung des Heroins abzublocken.

Das schien in dieser Katastrophennacht geklappt zu haben, Daniel H. sei sodann wieder schlafen gegangen. Bis etwa gegen 3.12 Uhr, als der 39-Jährige erneut vor ihm stand, dieses Mal allerdings mit einem Messer in der Hand. Der Angeklagte war aufgesprungen und hatte unter Inkaufnahme eigener Verletzungen an der Hand dem Kontrahenten das Messer entwinden können. Danach allerdings eskalierte das Geschehen in einem Maße, dass sich am Ende niemand mehr – auch nicht die psychiatrische Sachverständige Dr. Dina Mörth (Aachen) – erklären konnte.

Als Erklärung hatte der Angeklagte weiterhin angegeben, er habe Angst vor einem angeblich benachrichtigtem Großdealer aus den Niederlanden gehabt und sich deswegen quasi den Weg nach draußen freigekämpft. Daniel H. hatte grundsätzlich über seinen Verteidiger Jürgen Schüttler (Bonn) die Tat zugegeben und diese bedauert.

Was die Kammer mit Richterin Tönshoff dem Angeklagten jedoch nicht abnahm, war der anfängliche Versuch der Verteidigung, die Tötung als eine Art Notwehrhandlung darzustellen, gegründet auf dem anfänglichen Messerangriff und dem Auffinden eines Schraubenziehers neben der Leiche im Flurbereich der Wohnung.

Dort hatte der Getötete in der offenen Etagentüre bis zu nächsten Morgen gelegen, insbesondere die Stiche in den Bereich der Halsschlagader waren tödlich.