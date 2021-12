Mann wurde per Haftbefehl gesucht : Mit Staubsaugerrohr bewaffneter Randalierer festgenommen

Stolberg Ein Mann beleidigt seinen Nachbarn und versucht, ihn mit einem Staubsaugerrohr zu schlagen. Dann kommt die Polizei – und nimmt den per Haftbefehl gesuchten Randalierer fest.

In Stolberg ist am Donnerstag ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen worden, der in einem Mehrfamilienhaus randaliert hatte.