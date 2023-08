„Frittenfritz“ nimmt Fahrt auf : Oidtmanns Imbiss-Tradition ist für die Zukunft gesichert

„Frittenfritz“ Oidtmann (v. l.) freut sich, dass mit Tochter Simone Ganser und Sohn Sven Oidtmann die nächste Generation seine Imbiss-Leidenschaft teilt und die Familientradition fortsetzen wird. Foto: Dirk Müller

Stolberg Oidtmanns Imbiss gibt es nicht mehr. Stattdessen nimmt aber der „Frittenfritz“ im modernen Foodtruck Fahrt auf. Und die nächste Generation steht bereit, um die gastronomische Tradition der Familie fortzusetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Müller

Die schlechte Nachricht lautet: Oidtmanns Imbiss ist Geschichte, nach 44 Jahren geht eine Ära zu Ende. Die gute Nachricht für viele Stolberger ist: Der „Frittenfritz“ nimmt Fahrt auf. Dahinter steht eine große Investition, die nur mit dem Einstieg der nächsten Generation möglich geworden ist.

Doch zunächst ein Blick zurück: 1979 übernahmen Angelika und Friedrich „Fritz“ Oidtmann den Imbiss an der Mauerstraße 1 in Münsterbusch. Zehn Jahre später wurden die Oidtmanns dann auch mobil. „Wir hatten zunächst einen Stand und haben auf Flohmärkten und auch beim Straßenkarneval Reibekuchen und Würstchen angeboten“, erinnert sich Fritz Oidtmann. Weil er hauptberuflich in Vollzeit gearbeitet hat und seine Frau Angelika die Kinder großzog, gab das Paar 1991 das Imbiss-Ladenlokal auf, betrieb an Wochenenden und Feiertagen den Stand aber weiter. 1996 wurde der erste Wagen angeschafft. Oidtmanns Imbiss war rund 30 Jahre bei den Kupferstädter Weihnachtstagen präsent, verköstigte darüber hinaus zahlreiche Karnevalsfreunde in Stolberg und Verlautenheide.

Und nicht nur das: Ob Kirmes oder Schützenfeste, Oldtimer- oder Trekkertreffen, städtische Veranstaltungen, Betriebsfeiern, private Feste oder Einweihungen: Oidtmanns Imbiss war dabei. Ab 1998 mit größerem Angebot aus einem neuen Imbiss-Wagen. Reibekuchen und Würstchen blieben, Pommes, Bami, Bratrolle, Ham- und Cheeseburger kamen hinzu.

Doch dann ereignete sich vor gut zwei Jahren die Flutkatastrophe. Die zerstörende Kraft des Hochwassers zerlegte Oidtmanns Imbiss-Anhänger in Einzelteile, die dann von der Flut weggerissen wurden. „Aufhören wollte Vater aber nicht, deshalb hat er dann wieder mit einem mobilen Stand gearbeitet“, berichtet Tochter Simone Ganser.

„Weil es nach wie vor Spaß macht. Nette Stammkunden, denen es schmeckt, viele schöne Gespräche, Veranstaltungen mit familiärer Atmosphäre – das alles würden wir sehr vermissen“, begründet Fritz Oidtmann seine Entscheidung. Doch nur mit einem Stand und ohne Imbiss-Wagen zu arbeiten, sei auf Dauer kein Zustand, meint Simone Ganser: „An den Imbiss-Wochenenden fehlte unseren Eltern einfach ihr zweites Wohnzimmer.“ Auch für Sohn Sven Oidtmann war klar: „Ein neuer Wagen muss her.“

Dazu war allerdings eine beträchtliche Investition erforderlich. „Für einen neuen Imbiss-Anhänger rechnet sich die nur über viele Jahre“, erklärt Sven Oidtmann. Für die nächste Oidtmann-Generation stellte sich die Frage, wie es mit ihr im Imbiss-Gewerbe weitergehen könnte. „Wir haben ja beide immer wieder mitgearbeitet, seit wir 15 Jahre alt sind“, sagt die 40-jährige Simone Ganser.“ Ihr 43-jähriger Bruder ergänzt: „Bald kam die Überlegung auf, dass wir beide richtig einsteigen und den Imbiss noch viele Jahre betreiben könnten.“

Dieser Entschluss ist mittlerweile gefallen, die nächste Oidtmann-Generation steht bereit, der Imbiss wird als Familientradition fortgeführt. Und dennoch gibt es einen Neuanfang. „Weil wir jetzt einen Foodtruck angeschafft haben und ein kleines Familienunternehmen sind“, erläutert Sven Oidtmann. „Der neue Name soll für einen Neuanfang stehen und zugleich eine Reminiszenz an unseren Vater und seine Imbiss-Leidenschaft sein“, erklärt Simone Ganser. Das kleine Familienunternehmen und der neue Foodtruck tragen fortan den Namen „Frittenfritz“.

Im Vergleich zu einem Imbiss-Anhänger biete der in Anschaffung und Unterhalt wesentlich kostspieligere Foodtruck trotzdem Vorteile, führt Sven Oidtmann aus: „Wir brauchen kein Zugfahrzeug, um mobil zu sein, da das Fahrzeug ja motorisiert ist. Das macht je nach Standplatz auch einen entscheidenden Unterschied aus, was die Wendigkeit angeht.“ Die Ausstattung des Trucks sei zudem auf dem neusten Stand, und „die Optik eines Foodtrucks ist natürlich wirkungsvoller als die eines Imbiss-Anhängers. Das kann neue Kunden anziehen, wertet aber auf jeden Fall die Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen, auf“, ist Simone Ganser sicher.

Überzeugen können sich die Stolberger davon schon in wenigen Tagen bei der viertägigen Schützenkirmes in Dorff, die vom 18. bis 21. August stattfindet. Dann feiert die Dorffer St.-Hubertus-Schützenbruderschaft ihr 400-jähriges Bestehen – und der „Frittenfritz“ seine Premiere. Mit Angelika und Sven Oidtmann sowie Simone Ganser. Und natürlich mit Fritz Oidtmann, der über die „familiäre Imbiss-Entwicklung“ sehr glücklich ist. „Ich freue mich enorm, dass wir weitermachen können. Und ich bin sehr stolz auf unsere Kinder“, sagt Fritz Oidtmann.

Mit neuem Foodtruck und neuem Namen werde durchgestartet, Bewährtes aber beibehalten, betont Sven Oidtmann: „Alle Imbiss-Angebote bleiben erhalten. Reibekuchen gehen seit 44 Jahren und werden in 44 Jahren immer noch gegessen“, nennt der Junior ein Klassiker-Beispiel. „Allerdings werden wir unsere Bandbreite ein wenig erweitern, neue Soßen und auch Veggie-Burger anbieten.“