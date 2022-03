Einsturzgefahr : Mehrfamilienhaus in Stolberg evakuiert

Statiker, Feuerwehr und Bauordnungsamt beraten, wie es mit dem möglicherweise einsturzgefährdeten Mehrfamilienhaus (links) weitergeht. Foto: Dirk Müller

Stolberg An der Birkengangstraße in Stolberg musste am Dienstag ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Nach Bohrungen kam der Verdacht auf, es könnte einsturzgefährdet sein.