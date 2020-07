Feuer im Batterieraum : Mehrere Verletzte bei Brand im Büsbacher Marienheim

Einer der Verletzten wird auf einer Trage zur Behandlung gebracht. Die Baustelle an der Bischofstraße erschwert den Einsatz. Foto: Jürgen Lange

Stolberg Bei einem Brand im Büsbacher Seniorenzentrum Marienheim wurden am Freitagmittag mindestens sechs Personen verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand, der im Batterieraum entstand, zu löschen.

Um 12.14 Uhr löste eine Brandmeldeanlage im Seniorenzentrum Marienheim in Büsbach Alarm aus: In einem Batterieraum war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand entstanden. Die Feuerwehr Stolberg rückte mit den Kräften des Löschzugs 2 aus der Hauptwache in die Bischofstraße aus.