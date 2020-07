Kostenpflichtiger Inhalt: Kindeswohlgefährdung : Mehr Fälle durch verstärkte Kontrollen

Es gibt auch in Stolberg mehr Fälle von häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung. Das liegt in der Kupferstadt aber auch an verstärkten Kontrollen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Stolberg Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen steigt nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Stolberg an. Das liegt in der Kupferstadt aber auch daran, dass stärker kontrolliert wird.