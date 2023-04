Interview mit Max Krieger : Mehr als 17 Jahre Kunst in der Burg

Kulturmanager Max Krieger blickt auf mehr als 17 Jahre Kunst in der Stolberger Burg zurück. Foto: Dirk Müller

Interview Eschweiler/Stolberg Für Kulturmanager Max Krieger ist die laufende Ausstellung „40 Jahre Vennakademie“ sein letztes Kapitel in der städtischen Artibus-Reihe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Müller

In der Artibus-Reihe ist aktuell die Kunstausstellung „40 Jahre Vennakademie und Freunde“ zu sehen, und als ein zusätzliches Highlight liest am kommenden Freitag der renommierte Schriftsteller Dietmar Sous in der Burg-Galerie (siehe Infokasten). Für Kulturmanager Max Krieger ist es die letzte Artibus-Ausstellung. Im Interview mit Dirk Müller blickt Krieger auf mehr als 17 Jahre Kunst in Stolberg zurück und richtet den Blick gleichsam nach vorne.

Herr Krieger, wie und wann hat die Artibus-Reihe begonnen?

Krieger: Die Wurzeln liegen eigentlich im Jahr 2006, als ich sechs Kunstausstellungen in der heutigen Burg-Galerie und dem Turmzimmer der Burg organisiert habe. Dann habe ich im Auftrag der Stadt das Kulturmanagement für Stolberg übernommen und hatte die Idee, dauerhaft eine städtische Ausstellungsreihe in der Burg zu etablieren. Der Burghausverein war nicht mehr aktiv, aber mit der heutigen Burg-Galerie ein toller Ausstellungsraum vorhanden. Meine Intention war, die Burg als Herz der Altstadt und als Stolberger Wahrzeichen mittels Kunst besser in Szene zu setzen. In 2007 feierte Artibus dann Premiere.

Was bedeutet der Name Artibus?

Krieger: Er steht für den Weg und die Verbindung zur Kunst, und auch dafür, dass Kunst in unserem alltäglichen Leben Bedeutung haben kann – wie die Entstehungsgeschichte zeigt. Das Konzept für Artibus stand, aber die Reihe hatte noch keinen Namen. Da mein Auto nicht verfügbar war, bin ich mit dem Bus von Eschweiler nach Stolberg gefahren, um bei einer Kunstausstellung in der Burg dabei zu sein. Nach der Kunstausstellung stieg ich am Willy-Brandt-Platz wieder in den Bus, und der Name Artibus war geboren.

Verantwortlich für die Reihe zeichneten Sie als Organisator, als auch wechselnde künstlerische Leiter beziehungsweise Kuratoren...

Krieger: Weil ich ja von Hause aus kein Kunsthistoriker bin, mir die fachlich kompetente Begleitung von Artibus aber wichtig war. Deshalb haben Anita Engert, Christa und Karl-Heinz Oedekoven, Prof. Dr. Dieter Alexander Boeminghaus und Rafael Ramírez Máro über die Jahre als Kuratoren gewirkt. Sie brachten jeweils eigene Netzwerke mit in die Reihe, und dass die Kuratoren aus verschiedenen Gründen gewechselt haben, brachte frischen Wind und neue Impulse in die Ausstellungsreihe.

Während der Corona-Pandemie kam das kulturelle Leben weitgehend zum Erliegen. War das bei Artibus auch so?

Krieger: Nein. Wann immer es ging, haben Artibus-Ausstellungen unter geltenden Regeln stattgefunden. War dies nicht möglich, konnten die Ausstellungen online von zu Hause aus besucht werden. Wir haben kurze Filme gedreht, Interviews mit Künstlern sowie virtuelle Rundgänge in der Burg-Galerie bei Youtube hochgeladen, und über die Artibus-Internetseite konnten Kunstfreunde die Ausstellungen sehen. Mein großes Kompliment gilt den Künstlern und Rafael Ramírez Máro, die sehr flexibel waren und auch die virtuellen Ausstellungen mit viel Herzblut realisiert haben.

Jetzt läuft mit „40 Jahre Vennakademie“ Ihre letzte Artibus-Ausstellung...

Krieger: Und das ist für mich ein sehr würdiger Ausklang. Kurator Bernd Groten hat mit viel Engagement und unter großem Zeitaufwand zahlreiche Werke von Künstlern zusammengetragen, die schon in der Vennakademie ausgestellt haben oder sich im Dunstkreis bewegten. Mario Triska hat bei der Vernissage Violine gespielt und jetzt liest Dietmar Sous am Freitagabend aus seinen Werken. Überhaupt ist die Vennakademie für die Kunstszene regional und überregional ein großes Thema. Für Stolberg natürlich ganz besonders, da vier Stolberger Maler die Vennakademie in Breinig gegründet haben.

Warum ist es Ihre letzte Artibus-Kunstausstellung?

Krieger: Ich bin inzwischen 63 Jahre alt und möchte auch aus gesundheitlichen Gründen beruflich kürzer treten. Mit den beiden Kulturmanagements für Eschweiler und Stolberg wäre das aber nicht möglich. Daher habe ich mit beiden Städten neue Verträge abgeschlossen, so dass ich ab 2023 weniger Veranstaltungen organisiere.

Info Ausstellung und Lesung Die Artibus-Ausstellung „40 Jahre Vennakademie und Freunde“ ist bis zum 21. Mai freitags und samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr in der Burg-Galerie zu sehen. Der Schriftsteller Dietmar Sous liest im Rahmen der Ausstellung am Freitag, 21. April, ab 19 Uhr aus seinen Büchern und gibt Anekdoten aus der Hochzeit der Vennakademie zum Besten.

Was bedeutet das im Detail?

Krieger: In Eschweiler organisiere ich weiterhin jährlich das Eschweiler Music Festival EMF und alle zwei Jahre die Art Open. Für Stolberg organisiere ich jährlich sowohl das Stolberg Tribute Festival, als auch den Frühling der Kulturen am Bastinsweiher. Der Frühling der Kulturen steht schon am 6. und 7. Mai an und wird im Vergleich zur Premiere im vergangenen Jahr noch einmal ordentlich zulegen – sowohl was das Programm, als auch was die Stände angeht. Was mich besonders freut ist, dass zusätzlich zu den Beteiligten aus der weiteren Region diesmal auch noch viel mehr Stolberger Akteure an dem Fest mitwirken. In Eschweiler arbeite ich also weiter an bereits lange etablierten Erfolgsformaten, und in Stolberg an zwei Veranstaltungen, die in 2022 Premiere gefeiert haben. Das ist eine spannende Kombination und macht mir weiterhin viel Freude.

Zurück zu Artibus: Wie blicken sie auf die Kunst-Reihe zurück?

Krieger: Sehr zufrieden. Es gab vielfältige Ausstellungen, und wir haben Künstlern aus der Region eine Plattform geboten und auch überregionale und internationale Künstler in die Stolberger Burg geholt. Die Künstler, Kuratoren und auch ich haben eine Menge positiver Resonanz erfahren. Dass auch mal kontrovers über einzelne Ausstellungen und Werke diskutiert wurde, liegt in der Natur der Sache und ist bei Kunst ja auch durchaus erwünscht.

Welche Artibus-Ausstellungen bleiben Ihnen besonders in Erinnerung?

Krieger: An erster Stelle die Holocaust-Ausstellung „Bilder gegen das Vergessen“, die Christa und Karl-Heinz Oedekoven 2010 mit Werken von Rafael Ramírez Máro kuratiert haben. Die Bilder haben mich sehr berührt, und zur Midissage war mit Dr. Max Hamburger ein Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald zu Gast in der Burg-Galerie. Das war sehr ergreifend. Mit den Mitteln der Kunst hat diese Ausstellung gezeigt, dass das Geschehene nicht vergessen werden darf, damit die Geschichte sich niemals wiederholt. Nach 17 Jahren Kunst in der Burg bleiben mir allerdings noch weitere Artibus-Ausstellungen in bester Erinnerung.

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Krieger: Die Ausstellung „Menschen mit besonderen Körperformen“ in 2013 hat das vor allem in Stolberg sensible Thema Contergan aufgegriffen. Der selbst betroffene Künstler Wolfgang Debold hat in dieser Sonderausstellung hochwertige Kunst gezeigt und dabei zugleich Hemmschwellen und Berührungsängste abgebaut. Das war enorm beeindruckend. Gerne erinnere ich mich an die Ausstellungen mit Win Braun in 2010 und mit Hartmut „Hacky“ Ritzerfeld in 2016 und 2020 – es war großartig zu sehen, wie diese Kunst-Lokalmatadoren die Burg-Galerie gefüllt haben. Auch die in der Pandemie virtuelle Artibus-Ausstellung mit Paul Sous werde ich nicht vergessen. Ich bin überzeugt davon, dass dieser junge Stolberger Künstler die internationale Kunstszene aufmischen wird. Von Paul Sous werden wir noch viel hören. Und dann gab es noch eine Artibus-Ausstellung, die für mich persönlich und privat sehr wichtig war...

Welche Ausstellung war das und warum?