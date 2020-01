Kostenpflichtiger Inhalt: Plantage unterm Dach brennt : Marihuana-Farmer fliegt auf wegen der Verwendung von Billigsteckdosen

Die Hanfplantage mit rund 600 fast erntereifen Pflanzen beschäftigte jetzt das Landgericht. Foto: ZVA/Ines Kubat

Stolberg/Aachen Sparen an der falschen Stelle zahlt sich meist nicht aus. Hätte der seit Dienstag vor einer Großen Strafkammer am Aachener Landgericht stehende Ionut A. (29) besserer Dreifachsteckdosen gekauft, wäre auch kein Brand in seiner umfangreichen Marihuana-Plantage entstanden, so flogen seine kriminellen Machenschaften im Frühjahr, genauer am 6. Mai dieses Jahres, gnadenlos auf.