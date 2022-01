Prozess beginnt : Mann verklagt Land auf Herausgabe von Motorrädern

Stolberg/Aachen Der Zankapfel sind zwei Motorräder der Kultmarke Harley Davidson. Die Maschinen wurden bei einer Razzia gegen eine verbotene Rockergruppe beschlagnahmt. Der Stolberger Kläger fordert die Herausgabe und sagt, er sei der Eigentümer. Das LKA aber hat den Bruder des Klägers im Visier.

Das Verwaltungsgericht in Aachen befasst sich am Dienstag mit zwei Motorrädern der Marke Harley Davidson. Die schweren Maschinen waren im Juli 2021 nach dem Verbot des Rockerclubs Bandidos in Nordrhein-Westfalen bei einer Razzia von der Polizei sichergestellt worden. Der Kläger fordert die Herausgabe. Er sagt, er habe nichts mit der Vereinigung zu tun und sei Alleineigentümer der Motorräder.