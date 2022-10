Mögliches Tötungsdelikt : Leiche in Stolberger Wohnung gefunden

In der Karlstraße im Stolberger Stadtteil Atsch läuft seit dem späten Vormittag ein Großeinsatz der Polizei. In einer Wohnung wurde eine Leiche gefunden. Foto: Roeger

Stolberg Die Lage ist noch diffus, die Zahl der Einsatzkräfte ist erheblich. Fest steht aber: In einer Wohnung in der Karlstraße in Stolberg ist eine Leiche gefunden worden.

In der Karlstraße in Stolberg läuft zur Stunde ein Großeinsatz der Polizei. Das Verbindungsstück zwischen Würselener Straße und Sebastianusstraße im Stadtteil Atsch wurde weiträumig abgesperrt.

Nach Informationen unserer Zeitung, die mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Aachen bestätigt worden sind, wurde in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Leiche gefunden. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln.