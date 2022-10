Mögliches Tötungsdelikt : Leiche aus Stolberger Wohnung wird am Montag obduziert

In der Karlstraße im Stolberger Stadtteil Atsch läuft auch am frühen Sonntagabend noch ein Großeinsatz der Polizei. In einer Wohnung war am Vormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Foto: Roeger

Update Stolberg Die Lage ist auch am frühen Sonntagabend noch diffus, konkrete Ermittlungsergebnisse wird es erst am Montag geben. Fest steht aber: In einer Wohnung in der Karlstraße in Stolberg ist eine Leiche gefunden worden.

Auch am frühen Sonntagabend ist der Einsatz noch nicht beendet: In der Karlstraße in Stolberg ermitteln weiterhin zahlreiche Kräfte der Aachener Kriminalpolizei. Seit dem Sonntagmittag ist dies der Fall. Und seitdem hat sich für den außenstehenden Beobachter nur eines geändert: Das Verbindungsstück zwischen Würselener Straße und Sebastianusstraße im Stadtteil Atsch, das weiträumig abgesperrt worden war, ist wieder freigegeben worden.

Nach Informationen unserer Zeitung, die am frühen Nachmittag von der Staatsanwaltschaft Aachen bestätigt wurden, war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Leiche gefunden worden. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln.

Anna Kraft, Pressereferentin der Staatsanwaltschaft, hatte auf Anfrage erklärt, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort voraussichtlich noch den gesamten Sonntagnachmittag in Anspruch nehmen würden. Das sollte sich bestätigen: Auch am frühen Abend dauerten die polizeilichen Untersuchungen an.

Erste konkrete Ergebnisse sind nach Aussage von Kraft frühestens am Montagmittag zu erwarten – nach der Obduktion der Leiche, die in der Rechtsmedizin in Köln vorgenommen wird. „Bis dahin kann ich noch nicht einmal bestätigen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt“, betont die Staatsanwältin