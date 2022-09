Weihnachtsmarkt : Kupferstädter Weihnachtstage sorgen für Gesprächsbedarf

Die Weihnachtsmärkte in der Altstadt sollen nur noch samstags und sonntags Gäste anlocken und die Freitagabende aufgegeben werden. Foto: Dirk Müller

Interaktiv Stolberg Public Viewing der Weltmeisterschaft in Katar ist politisch nicht gewünscht. Das wurde im Kulturausschuss deutlich. In diesem ging es auch um die Aufgabe der Freitagabende in der Altstadt.