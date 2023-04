Kommunalpolitik unter der Lupe : Kunibert Matheis läutet das Ende seiner politischen Laufbahn ein

Kunibert Matheis zieht sich allmählich aus der Politik zurück. Für den Städteregionstag, dem der CDU-Politiker aus Stolberg derzeit noch angehört, möchte er 2025 nicht mehr kandidieren. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Stolberg Schrittweise lässt Kunibert Matheis seine politische Laufbahn ausklingen. Mit 72 Jahren sei die Zeit dafür gekommen, stellt der Wahl-Stolberger im Gespräch mit unserer Zeitung fest. Und blickt bei dieser Gelegenheit auch auf 37 Jahre in der CDU zurück.

Wenn es nach dem Willen von Kunibert Matheis gegangen wäre, dann hätte das Gespräch mit unserer Zeitung nicht in Stolberg, sondern in Paustenbach stattgefunden. Dort wollte sich der 72-Jährige eigentlich wieder niederlassen – und damit in seinen Geburtsort zurückkehren. Den hatte er 1979 verlassen – für seinen Job bei der Bundeswehr und mit seiner aus Konzen stammenden Frau Marlene.

Aus der Rückkehr aber ist nichts geworden, die Pläne vom Bau eines Fertighauses sind geplatzt. „Die Grundstückspreise sind auch dort enorm angestiegen. Das war uns am Ende einfach zu teuer“, erzählt der Pensionär.

Deshalb bleiben die Beiden nunmehr doch in ihrer Wahlheimat. Obwohl das Kunibert Matheis, wie er mit bemerkenswerter Offenheit zugibt, wenig begeistert. „Ich halte nicht viel von Stolberg“, sagt der Mann, der seit 44 Jahren auf dem Donnerberg wohnt und sich in dieser Zeit vielfältig und intensiv in Politik und Gesellschaft engagiert hat. „Die Leute sind immer negativ eingestellt und reden oftmals schlecht von ihrer Stadt“, findet Matheis. In Eschweiler – Achtung, liebe Stolberger, jetzt wird es ganz hart – sei das völlig anders. „Dort sind die Leute deutlich positiver eingestellt und feiern auch viel mehr.“

Gelandet aber ist Kunibert Matheis aus dem eben beschriebenen Grund in Stolberg. „Und ich habe das Beste daraus gemacht“, stellt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht fest. Zum Beispiel als Vorsitzender des Neuen Chors Donnerberg, der sich – sehr zu seinem Bedauern – inzwischen aufgelöst hat. Ebenso in der IG Donnerberger Vereine, wo er heute noch Beisitzer ist. In der KG De Wenkbülle – aktuell als Ehrensenator, der die Jugend unterstützt. Und natürlich als Mitglied und Abgeordneter der CDU im Stadtrat sowie im Kreis- und Städteregionstag.

In die Politik gegangen ist Kunibert Matheis im Jahr 1983. Aus persönlicher Betroffenheit und daraus resultierendem Protest. An der Wiesenstraße hatte sich das Ehepaar Matheis damals ein Haus gekauft und sozusagen eine zweite Heimat gefunden. Auf diese zweite Heimat bot sich aus dem Wohnzimmer und von der Terrasse aus ein wunderschöner und nahezu unverbauter Blick. Lediglich die damals noch sehr überschaubare Regenbogenschule befand sich im Sichtfeld.

„Die wollte der Kreis Aachen dann plötzlich erweitern oder sogar neu bauen“, erinnert sich Kunibert Matheis noch gut an das erste Informationsschreiben, das er in seinem Briefkasten vorfand. Gleich zwei Haken habe die Sache für die Anwohner in unmittelbarer Umgebung gehabt: „Die schöne Sicht wäre dahin gewesen.“ Und viel schlimmer noch: „Die Planung wurde der Bevölkerung erst mitgeteilt, als diese eigentlich schon abgeschlossen war.“

Deshalb regte sich Widerstand, auch bei Kunibert Matheis. „Wir haben uns gewehrt“, ist er immer noch stolz auf die kollektive Reaktion der Betroffenen. Die lehnten auch das „Zückerchen“ ab, das ihnen der Kreis angeboten hatte: „Wir hätten nach einer entsprechenden Änderung des Bebauungsplanes in unsere Gärten Häuser setzen können. Doch daran hatte niemand Interesse.“

Info Auf Umwegen zur Bundeswehr nach Stolberg Kunibert Matheis wurde 1950 in Paustenbach geboren. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Betriebsschlosser bei der Firma Junker in Lammersdorf – inklusive Gesellenprüfung. „Und dann kamen die wildern 68er.“ Und die Bundeswehr. Bei dieser verpflichtete sich der Eifler nach dem Wehrdienst zunächst für vier Jahre. „Weil das hat mir dort sehr gut gefallen.“ Es folgten vier weitere. „Und am Aschermittwoch 1974 erreichte mich dann die Nachricht, dass ich als Berufssoldat angenommen werde.“ Als solcher machte er eine Lehre zum Radio- und Fernsehtechniker und war anschließend am Aufbau der ersten Software-Abteilung in der Donnerberg-Kaserne beteiligt. Der Umzug nach Stolberg war folgerichtig. Dort ist der Vater einer Tochter und Großvater von zwei mittlerweile erwachsenen Enkelkindern dann auch für den Rest seines Berufslebens geblieben. Und da­rüber hinaus. Auch wenn das eigentlich anders geplant war ...

Und nicht nur das: „Es ging um insgesamt 260.000 D-Mark Anliegerkosten, die aufgrund der mit der Schulerweiterung einhergehenden Erschließung verbunden sein sollten.“ Die Anwohner protestierten, kamen auf die Idee, ihre Grundstücke jeweils in zwei Lose teilen zu lassen und damit die Anliegerkosten deutlich zu reduzieren. „Ein Mitarbeiter des Kreises hat damals gesagt, dass wir sehr clever waren.“

Ob das letztlich der Grund dafür war, dass der Kreis die Regenbogenschule nur als Flachbau erweiterte und auf die Beiträge der Anlieger sogar komplett verzichtete, ist nicht überliefert. Das aber ist Kunibert Matheis auch heute noch ziemlich egal. „Die Hauptsache war, dass wir etwas erreicht hatten. Davon war ich so fasziniert, dass ich beschlossen habe, in die Politik zu gehen.“

1986 trat er in die Stolberger CDU ein. „Ich bin gebürtiger Eifler, 1950 in Paustenbach geboren und dort sehr konservativ erzogen worden“, beantwortet der 72-Jährige die Frage, ob auch eine andere (Partei-)Wahl für ihn infrage gekommen wäre. Zunächst beschränkte sich Matheis’ Engagement auf den Ortsverein Donnerberg. „Da bin ich langsam reingewachsen.“ Mehr aber auch nicht. „Denn für mich war immer klar, dass ich kein Amt übernehmen würde, solange ich berufstätig bin.“

Doch das Berufsleben eines Soldaten endete damals früh – sehr früh: Bereits mit 53 Jahren wurde Matheis pensioniert. „Seitdem sage ich immer scherzhaft, dass ich mehr Pensions- als Dienstjahre erreichen will.“ Von diesem Ziel ist er mittlerweile nicht mehr weit entfernt.

In der Zwischenzeit ist der 72-Jährige aber deutlich intensiver in die Kommunalpolitik eingestiegen. In den 1990er Jahren wurde er zunächst Stellvertreter des Ortsvereinsvorsitzenden Klaus Kratz. „Dann fragte mich eines Tages Werner Schneider, der auch Mitglied des Kreistages war, ob ich mir vorstellen könnte, als sein Nachfolger zu kandidieren.“ Nach einer kurzen Bedenkzeit sagte er zu – und zog 2005 erstmals in den Kreistag ein.

2009 unterlag er dem Sozialdemokraten Martin Peters und war mangels guter Absicherung über die Reserveliste wieder raus. 2014 aber und zuletzt auch bei den Kommunalwahlen am 13. September 2020 errang der Paustenbacher wieder das Direktmandat – für den Städteregionstag, der mit der Gründung der Städteregion Aachen am 21. Oktober 2009 den Kreistag abgelöst hatte.

Dort erlebt Kunibert Matheis seitdem die dritte Legislaturperiode – und die letzte, wie er betont. Das sei vor allem seinem „fortgeschrittenen Alter“ geschuldet. Aber es habe auch etwas mit einer gewissen „Politikverdrossenheit“ zu tun, wie er offen einräumt. „Heute besteht die Fraktionsarbeit für einfache Mitglieder überwiegend daraus, das, was die Fachausschüsse und der Fraktionsvorstand vorbereitet haben, abzunicken.“ Das sei nicht sein Ding. „Ich habe immer gekämpft für die Sachen, von denen ich überzeugt war.“ Und es fehlt ihm noch mehr: „Früher hat man sich nach den Fraktionssitzungen zusammengesetzt, weiter diskutiert und ‚ein Tässchen Bier‘ getrunken, wie ich es immer zu sagen pflege.“ Im Kreis beziehungsweise in der Städteregion. Und auch in Stolberg – dort vornehmlich im Friedrichseck auf dem Donnerberg. „Das hatte den Vorteil, dass ich zu Fuß nach Hause gehen konnte“, sagt Matheis und schmunzelt.

Schrittweise ist Kunibert Matheis dabei, sich aus der Politik zurückzuziehen. „Wenn man um die 70 ist, sollte man es langsam ausklingen lassen“, ist er überzeugt. In diesem Sinne trat er nach dem Gewinn des Direktmandats 2014 bei der Wahl zum Rat der Stadt Stolberg im Jahr 2020 nicht mehr an. „Udo Rüttgers, der über die Reserveliste einzog, hat davon profitiert.“

Und Carolin Offermann soll diesem Beispiel 2025 folgen. „Dann ziehe ich mich auch aus dem Städteregionstag zurück“, kündigt Kunibert Matheis an. Geht es nach ihm, wird sein „Ziehkind“ den Platz einnehmen. „Sie soll meine Nachfolgerin werden“, macht er eine klare Ansage. Die Entscheidung darüber wird die Partei laut Matheis Ende des Jahres treffen.