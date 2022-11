Corona, Flut, Krieg : „Krisenkindern“ soll der Weg zu mehr Normalität geebnet werden

Eigene Stärken und Potenziale in einem Kreativ-Kurs zu entdecken, ist der Ansatz eines Moduls des Projekts „Krisenkinder“. Foto: Dirk Müller

Eschweiler/Stolberg Das Projekt „Krisenkinder“ des Eschweiler Vereins „Generationen Gemeinsam“ soll das Selbstbewusstsein und die Lernmotivation von Stolberger Vor- und Grundschülern fördern. Corona, Flut und Krieg spielen dabei eine große Rolle.

Papier und Buntstifte liegen bereit, herbstliche Dekoration schmückt den Tisch, und ein kleiner Burgturm aus Pappe zeugt davon, was die erste Gruppe gemacht hat. Jetzt legt die zweite Gruppe von Vor- und Grundschülern los und wird von Kreativ-Therapeutin Katja Reuter angeleitet. In der Begegnungsstätte „Oase“ auf der Liester in Stolberg wird unter dem Motto „Was stark macht“ gemalt und gebastelt. Dieser Kurs für zwei Gruppen von Grundschulkindern ist ein Modul des Projekts „Krisenkinder“, das der Eschweiler Verein „Generationen Gemeinsam“ ins Leben gerufen hat.

Der 2018 gegründete Verein hatte 2019 eine Bildungswerkstatt für Grundschüler im Sozialraum Eschweiler-West etabliert. „Dann wurde uns auch Bedarf aus Stolberg gemeldet“, berichtet Dr. Wolfgang Joußen, Geschäftsführer und 2. Vorsitzender von „Generationen Gemeinsam“. Mit Fördermitteln der Aktion „NRW hilft“ und Spenden der Musk-Foundation setzt der Verein nun das Projekt „Krisenkinder – Lernen zum Aufholen nach der Flut“ um. Der Projektname bezieht sich laut Joußen darauf, dass die Kinder derzeit quasi von einer Krise in die nächste schlittern.

„Die Coronavirus-Pandemie hat das Leben der Kinder völlig durcheinander gebracht, dann kam die Hochwasserkatastrophe, und die Schulen wie auch das gesamte Lebensumfeld waren und sind teilweise immer noch ein Krisengebiet“, stellt Katja Reuter fest. „Als die Folgen der Flutkatastrophe noch längst nicht beseitigt waren, brach zudem der Krieg in der Ukraine aus. Durch geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die jetzt hiesige Grundschulen besuchen, ist auch den Stolberger Kindern dieser nahe Krieg bewusst und wird als eine Bedrohung empfunden“, führt Viktorija Repieva aus.

Info Kostenlos in Kurse einsteigen „Deutsche Sprache spielerisch und kreativ lernen“, heißt der Kurs, der freitags von 15.30 bis 16 Uhr (Gruppe 1 bis sechs Jahre) und von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Oase, Pirolweg 38a in Stolberg, stattfindet. Dort findet auch der Kreativ-Kurs „Was stark macht“ immer mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr (Gruppe 1) und von 15.30 bis 17 Uhr statt. Ausflüge mit dem Kurs „Stadt und Region und vieles mehr kennenlernen“ starten samstags nach Terminabsprache. Alle drei Kursangebote des Projekts „Krisenkinder“ sind kostenlos, und der spätere Einstieg in die Kurse ist möglich. Anmeldungen zu den Angeboten sollten telefonisch beim Projektleiter Dr. Wolfgang Joußen erfolgen: Tel. 02403/7201467.

Sie leitet die Kurse „Deutsche Sprache spielerisch und kreativ lernen“ in der „Oase“. Sowohl in Repievas Kurse als auch in Reuters Modul können Kinder weiterhin einsteigen (siehe Infokasten). Das gilt auch für die Exkursionen, die Abdelmalek Farhou leitet: „Stadt und Region und vieles mehr kennenlernen“ heißt das dritte Modul des Projekts „Krisenkinder“. „Gemeinsam mit den Eltern können die Grundschüler Einrichtungen in unserer Region kennenlernen, und insbesondere die Natur- und Tiererlebnisse sind sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder“, erläutert Farhou.

So besuchen zum Beispiel zwei Gruppen am kommenden Samstag das Zentrum für therapeutisches Reiten von Irene Jacobs auf dem Donnerberg. Dort werden die Kinder nicht nur auf Pferde und Ponys treffen, sondern auch auf Hunde, Kaninchen, Schweine, Ziegen und Hühner. „Ob spielerisch und kreativ die deutsche Sprache erlernen oder sich der eigenen Stärken bewusst werden oder Natur, Kultur und Geschichte der Region erleben – alle Kurse sollen das Selbstbewusstsein und die Lernmotivation der Kinder kreativ und spielerisch fördern und sind für die Grundschüler wie für die Eltern kostenlos“, hebt Wolfgang Joußen hervor.

Alle drei Module des „Krisenkinder“-Projekts werden noch bis Ende des Jahres fortgeführt – dann läuft die Förderung aus. „Natürlich möchten wir gerne auch in 2023 weitermachen, denn der Bedarf besteht ja weiterhin“, betont Joußen. Am 1. Januar 2023 würden höchstwahrscheinlich immer noch nicht alle Flutschäden beseitigt sein. „Es steht auch zu befürchten, dass dann in der Ukraine immer noch Krieg herrscht. Die steigenden Energiepreise und die Teuerung generell führt zudem in vielen Familien zur nächsten Krise, weil enorm gespart werden muss oder die gestiegenen Kosten nicht mehr geschultert werden können.“