Vor Gericht : Kleindealer stirbt nach Messerattacke

Ein Kleindealer wird nachts von einem Kumpel erstochen. Der sagt, dass es Notwehr war und steht nun vor Gericht. Foto: dpa/David Inderlied

Stolberg/Aachen 18 Messerstiche waren der Tod. Ein Kleindealer wurde nachts von einem Kumpel (33) erstochen. Der sagt, aus Notwehr – und steht nun vor Gericht.

Von Wolfgang Schumacher-Münstermann

Vor dem Aachener Schwurgericht wird seit Dienstag ein Drama aus der Stolberger und Aachener Drogenszene verhandelt. Der aus Köln stammende Angeklagte Daniel Patrick H. (33) muss sich vor der Kammer unter Vorsitz von Richterin Jennifer Tönshoff wegen Mordes verantworten.

Denn er soll nach der von Staatsanwältin Anna Kraft verlesenen Anklageschrift das mit ihm befreundete Opfer mit 18 Messerstichen in dessen Wohnung in Stolberg in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober gegen 3.30 Uhr getötet haben. Patrick H. gestand gestern die Tat. Das Geständnis wurde von seinem Verteidiger verlesen, der drogenabhängige und seit Jahren entweder auf der Straße lebende oder aber in einer JVA untergebrachte Angeklagte beantwortete bereitwillig die Fragen der Vorsitzenden Richterin.

Danach hatte sich das Drogen-Duo in der Woche zuvor – die Tat geschah am Wochenende – am Aachener Kaiserplatz kennengelernt. Dort, am Hauptumschlagplatz der Kleindealer in Aachen, war H. nach einer Haftverbüßung direkt wieder gelandet und war mit dem Kleindealer ins Gespräch gekommen. Der etwas ältere Kumpel habe schlecht bis gar nicht Deutsch gesprochen, berichtete H., er habe sich mit dem aus Portugal stammenden „Bruno“ dann mit englischen Sprachbrocken verständigt.

Der Kleindealer habe bei anderen den Ruf gehabt, etwas zu wenig Stoff in seine Bubbles (kleine Packs mit Heroin) zu packen. Trotzdem sei der Angeklagte mit ihm in näheren Kontakt gekommen, man habe sich sogar angefreundet, sodass das spätere Opfer den neuen Kumpel gegen Mitte der Woche mit in seine Wohnung nach Stolberg genommen hatte, dort schlief der Wohnungslose dann auf einer Couch in der Küche.

Man habe dort gemeinsam Heroin und Kokain konsumiert, der Morgen begann bereits mit einer Flasche Bier und dem Gang von Patrick H. zur Substitutionstherapie in Aachen.

Im weiteren Verlauf habe man gemeinsam am Kaiserplatz und im Bushof „abgehangen“, in der Wohnung in Stolberg habe man „an der Konsole gezockt“, heißt, sich mit Videospielen die Zeit vertrieben. H. berichtete, wie er sich zunächst beim Jobcenter gemeldet habe und die Unterstützung dann teilweise an seinen neuen Kumpel weitergegeben habe, der zweimal „nach Holland“ gefahren sei und dort Drogennachschub bei ihren bekannten Dealern besorgt habe.

Anders als die Staatsanwaltschaft es in der Anklageschrift formuliert hat – hier ist von einem Heimtücke-Mord die Rede – schilderte H. das Geschehen völlig anders. Der Kumpel sei in der Tat – das ist ebenso die Schilderung der Staatsanwaltschaft – nachts panisch geworden und habe ihn aus dem Schlaf geweckt, der Grund: Er habe eine Überdosis Heroin genommen und habe große Angst, jetzt zu sterben, H. solle ihm beistehen.

Das habe dieser auch in der Form getan, dass man überein kam, als Gegenmittel zum überdosierten Heroin eine Dosis Kokain zu spritzen, auf Nachfrage der Vorsitzenden stellte sich heraus, dass dies wohl als eine anwendbare Methode bei Abhängigen bekannt sei. Und tatsächlich habe sich der Zustand des Kumpels beruhigt, man legte sich wieder schlafen.

Doch dann kam es zum Gau: Zwischen drei Uhr und drei Uhr dreißig sei der Kumpel wieder zu dem Angeklagten gekommen, habe ihn aus dem Schlaf gerissen und lauthals auf Englisch behauptet, dieser habe ihn bestohlen, habe Teile seiner Drogen an sich genommen. Der Kumpel sei völlig erregt gewesen, habe ein Küchenmesser in der Hand gehabt und ihn bedroht. Er werde seinen holländischen Dealer anrufen und diesen um Hilfe bitten, das habe dieser auch getan. H. beschrieb dann, wie er nun selber panisch versucht habe, dem anderen das Messer zu entwinden. Das gelang auch und er habe den anderen „ein Mal in die Seite“ gestochen, um aus der Wohnung fliehen zu können. Das misslang, weil der Gegner wohl keinerlei Reaktion zeigte, H. stieß dann immer wieder mit dem Messer zu, bis sich der Gegner nicht mehr bewegte – er war da bereits tot.