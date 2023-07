Digitalisierung : Wie eine App den Kita-Alltag verändert

Sandra Schneiderwind (hinten) und Inka Wilms sind von der KidsFox-App begeistert. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Medien spielen auch in der Kita eine wichtige Rolle: bei Kindern, Eltern und dem Personal. Eine App hilft nicht nur bei der Kommunikation, sondern auch bei der Eingewöhnung.

Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der in diesen Tagen für etliche Eltern und ihre Kinder ansteht: die Eingewöhnung in der Kita. Eine Zeit, die für Klein und Groß mitunter ganz schön herausfordernd sein kann. Das wissen Inka Wilms und Sandra Schneiderwind aus ihrem Berufsalltag nur allzu gut. „Gerade in dieser Zeit sind die Eltern oft besorgt“, weiß Sandra Schneiderwind zu berichten. Doch genau diesem Problem können die Verbundleitung der Familienzentren Franziskusstraße und Spinnereistraße in Stolberg sowie ihre Kolleginnen und Kollegen nun entgegenwirken – mit einer App. „Wenn wir den Eltern ein Bild und eine kleine Nachricht zukommen lassen, dass alles in Ordnung ist, sind sie sehr erleichtert. Diese Nutzung ist für uns sehr wertvoll und für alle Seiten ein Gewinn“, erklärt Sandra Schneiderwind.

Das Programm, über das sie und ihre Kollegin Inka Wilms, die das integrative Familienzentrum Auf der Liester leitet, sprechen, ist die KidsFox-App. „Eigentlich habe ich mich aus der Not heraus mit dem Thema beschäftigt“, sagt Wilms und lacht. „Am Anfang der Corona-Pandemie ging es darum, mit den Eltern in Kontakt zu bleiben und ich war auf der Suche nach Möglichkeiten, dies umzusetzen“, blickt sie auf die Anfänge der Pandemie in 2020 zurück. „Wir konnten ja schlecht Instagram oder WahtsApp nutzen. Da musste eine andere Lösung her“, sagt Wilms. Schnell wurde Wilms auf das Programm aufmerksam. Die App wurde vom Datenschutzbeauftragten der Stadt Stolberg überprüft. „Und im November 2020 konnte es losgehen“, sagt Inka Wilms und ergänzt: „Heute ist das Programm kaum noch wegzudenken, weil es für uns und für die Eltern einfach viele Dinge leichter macht.“

Digitalisierung in der Kita. Ist das überhaupt nötig, könnten Skeptiker nun fragen. Studien, die sich mit dem Medienverhalten von Kleinkindern befassen, liefern eine deutliche Antwort: Ja, denn auch im Kleinkindalter spielen Medien bereits eine Rolle. Das erste Mal beschäftigten sich Kinder im Durchschnitt mit 2,7 Jahren mit einem Handy oder Smartphone. Vier Prozent der Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren besitzen sogar schon ein eigenes Mobiltelefon; knapp ein Fünftel der Kinder nutzt ein Smartphone oder Handy mindestens ein- bis mehrmals in der Woche.

Diese Zahlen stammen aus der sogenannten miniKIM-Studie. Sie wird herausgegeben vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs) und wurde zuletzt 2020 erhoben. Dass Kinder sich bereits in der Kita mit Handy, Tablets und Co. beschäftigen, wissen auch Inka Wilms und Sandra Schneiderwind. „Die Kinder sind Digital Natives. Sie wachsen mit Smartphones auf und diese Medien gehören auch in den Familien zum Alltag dazu. Wenn wir uns gegen die Nutzung sträuben, sind wir nicht zeitgemäß. Wichtig ist allerdings, die Kinder bewusst an die Mediennutzung heranzuführen“, sagt Schneiderwind.

Auch sie hat die Erfahrung gemacht, dass die Kita-App eine Erleichterung darstellt – für den Arbeitsalltag des Personals, aber auch für die Kommunikation mit den Eltern. „Auf diese Weise können wir auch Mütter und Väter erreichen, die kein oder kaum Deutsch sprechen. Die App kann in vielen verschiedenen Sprachen genutzt werden. So können wir mit den Familien kommunizieren“, berichtet Schneiderwind. Im Rahmen eines Austauschs stellte Inka Wilms die App den Stolberger Kita-Leitungen vor. „Ich war damals sofort Feuer und Flamme“, blickt Sandra Schneiderwind zurück.

Ihre Begeisterung sei bis heute nicht abgerissen. Denn: „Man entdeckt immer wieder neue Möglichkeiten, die man ausprobieren kann.“ Während der Pandemie nutzten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita Auf der Liester die App nicht nur zur Kommunikation. „Wir haben in dieser Zeit die Dinge digital getan, die wir sonst analog tun“, sagt Inka Wilms und ergänzt: „Wir haben Videos eingestellt, in denen wir vorlesen oder turnen. Natürlich haben wir den Kindern auch Bastelsachen vor die Tür gelegt. Es lief nicht alles nur digital.“ Immer häufiger wurden auch Elterngespräche anstatt am Telefon per Videokonferenz geführt. „Das ist natürlich viel angenehmer, weil man so auch die Mimik und Gestik seines Gegenübers sehen kann“, betont Inka Wilms.

Info Schon im Kleinkindalter spielen Medien eine Rolle Die miniKIM-Studie beschäftigt sich mit dem Medienverhalten von Kindern zwischen zwei und fünf Jahren. Sie wird herausgegeben vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs). Betrachtet man die geschätzte Nutzungsdauer der Kinder für die unterschiedlichen Medien, so entfallen an einem durchschnittlichen Tag 36 Minuten auf die Beschäftigung mit Büchern und 26 Minuten auf das Radiohören. Je 21 Minuten am Tag schauen die Kinder Fernsehen sowie Inhalte über kostenpflichtige Streamingdienste. 15 Minuten pro Tag nutzen die Mädchen und Jungen kostenfreie Online-Videoportale. Mit zwölf Minuten verbringen die Zwei- bis Fünfjährigen etwas weniger Zeit mit den Online-Angeboten der Fernsehsender, mit dem Internet beschäftigen sie sich im Schnitt elf Minuten pro Tag. Betrachtet man den Netto-Wert aller Bewegtbildangebote, zeigt sich, dass die Mädchen und Jungen insgesamt 67 Minuten am Tag Bewegtbildmöglichkeiten nutzen. Auch beim Nutzungsverhalten der Eltern spielt der Nachwuchs eine Rolle. Auf die Frage, ob Eltern Informationen, Fotos oder Videos über ihr Kind auf diesen Sozialen Netzwerken und Messengern einstellen, verneint dies mit 70 Prozent der Großteil. Doch jeder Sechste hat schon einmal Informationen und Fotos und/oder Videos des Kindes über solche Plattformen veröffentlicht.

Auch die Abmeldung erkrankter Kinder ist über die App möglich. „So können die Eltern uns direkt Bescheid geben und müssen nicht warten, bis die Einrichtung öffnet. Und wir können nach einem Klick sehen, welche Kinder nicht da sind und für wen wir kein Mittagessen bestellen müssen“, nennt Sandra Schneiderwind ein Beispiel.

Eine Möglichkeit, die in der Einrichtung auf der Liester bislang noch nicht zum Einsatz kommt. „Aber wir lernen immer dazu“, sagt Inka Wilms und lacht. Sie und Sandra Schneiderwind sind froh, dass sich die Einrichtungen untereinander – bislang wird die App in mindestens fünf Kitas genutzt, Tendenz steigend – über die verschiedenen Möglichkeiten austauschen. „Ich bin aber auch total begeistert, wie schnell die Kolleginnen und Kollegen den Umgang mit der App gelernt haben. Sie hatten wirklich keine Berührungsängste“, berichtet Schneiderwind. Weiterbildungen vom Medienzentrum der Städteregion Aachen würden regelmäßig angeboten. „Wir wollen ja auch auf dem neuesten Stand sein“, sind sich die beiden Frauen einig.

Darüber hinaus habe das Programm auch ganz praktische Vorteile. „Die Papierersparnis ist immens. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Aushänge mehr haben, aber in der digitalen Form sehen wir auch, ob die Eltern eine Nachricht bekommen und gelesen haben oder nicht“, sagt Inka Wilms. Auch Umfragen oder die Erstellung und Anmeldung von und für Veranstaltungen sei möglich. Wichtige Dokumente könnten zudem direkt im Programm unterschrieben und zurückgesendet werden.

Reines Konsumieren von Inhalten steht in den Stolberger Kitas allerdings nicht auf dem Plan. Vielmehr sollen die Kleinen selbst aktiv werden und beispielsweise eigene Fotos erstellen – mit der Digitalkamera oder dem Tablet. „So arbeiten wir an der Medienkompetenz der Kinder. Es kommt immer auf die richtige Dosis an. Den Kindern die entsprechende Kompetenz zu vermitteln, ist das A und O“, meint Wilms. Und: „So sind sie auch schon auf die Schule vorbereitet, in der einige bereits ihr eigenes Smartphone haben.“