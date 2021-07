Entwarnung : Wasser in Eschweiler und Stolberg muss nicht mehr abgekocht werden

Das Abkochgebot von Leitungswasser in Stolberg und Eschweiler wurde am Donnerstag aufgehoben (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Stolberg/Eschweiler Entwarnung im Hochwassergebiet: Das Leitungswasser in Eschweiler und Stolberg muss nun nicht mehr abgekocht werden, um es trinken zu können. Die Untersuchungen waren unauffällig.

Das Trinkwasser in Eschweiler und Stolberg wurde in den vergangenen Tagen mehrmals an verschiedenen Stellen in den von Rohrleitungsschäden betroffenen Gebieten gemäß Trinkwasserverordnung untersucht. Die nun vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind mikrobiologisch unauffällig. In Absprache mit dem stellvertretenden Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Josef Michels, wird das Abkochgebot deshalb aufgehoben.