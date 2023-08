Jubiläum : „Kaschemme“ mit besonderem Ambiente

Johannes Lang hat mit 16 begonnen, nebenbei in der Gastronomie zu arbeiten, und seit 20 Jahren ist er der „Kaschemmen-Wirt“ in der „Alten Brennerei“. Foto: Dirk Müller​

Stolberg/Eschweiler Johannes Lang hat vor 20 Jahren die „Alte Brennerei“ übernommen und zu einer karnevalistischen Hochburg aufgebaut – ohne dabei ein „offiziöses Wachlokal“ zu sein.

Für die „Alte Brennerei“ ist der 29. August ein besonderes Datum. An diesem Tag hat vor 20 Jahren „Kaschemmen-Wirt“ Johannes Lang den Zapfhahn in der Eckkneipe übernommen. „Eigentlich bin ich ja der letzte ausgebildete Weber Stolbergs“, sagt der 63-Jährige. „Aber ich habe schon mit 16 Jahren angefangen zu kellnern. Damals in der ‚Kiste‘ an der Bergstraße bei Hans Contzen.“ Drei Jahre später bewirtete Lang Gäste im Frankentaler Hof beziehungsweise im Keller des Gebäudes, wo die Diskothek „Old Barrel“ beheimatet war.

Eine weitere gastronomische Station für Johannes Lang war das Forsthaus Weiden. „Gekellnert habe ich an den Wochenenden und war hauptberuflich zunächst als Textilmaschinenmechaniker in Aachen-Brand tätig“, beschreibt Lang. Anschließend war er 20 Jahre Betriebsmeister bei den Peltzer Werken. „Da bin ich aber der zweiten Unternehmenspleite zum Opfer gefallen.“ Lang wurde arbeitslos, weil die Pforten der Peltzer Werke für ihn geschlossen blieben – nur wenige Meter entfernt öffnete sich für ihn aber eine neue Türe, denn die „Alte Brennerei“ stand leer.

Johannes Lang übernahm die Eckkneipe und wurde schnell zum „Kaschemmen-Wirt“. Was schon mit der ersten Werbeanzeige begann. „In der Super Sonntag hatte ich damals inseriert: ,Alte Brennerei' – die Kaschemme mit dem besonderen Ambiente. Da hatten die Stolberger etwas, über das sie nachdenken konnten“, sagt Lang. Selbst Ur-Stolberger. Während eine „Kaschemme“ für viele Stolberger damals für eine Kneipe zweifelhaften Rufs stand, sei der Begriff etwa in Frankreich längst für eine gemütliche und gehobene Bar verwendet worden. „Und was Ambiente ist, wussten wohl noch weniger.“

Zu schätzen wussten die Gäste das urige Ambiente der „Alten Brennerei“ aber doch, und der Start in die Selbstständigkeit war Johannes Lang mit seiner „Kaschemme“ gelungen. „Großen Anteil daran hatte meine leider inzwischen verstorbene Lebensgefährtin Agi Erens. Sie war meine rechte Hand, und zu zweit konnten wir die Gäste gut bedienen und Personalkosten sparen, was das finanzielle Risiko verringert hat.“ Eine sprichwörtliche Goldgrube sei die „Alte Brennerei“ jedoch nicht für ihn geworden, erläutert Lang.

„Die goldenen Zeiten für die Gastronomie sind ja ohnehin längst vorbei, und hinzu kamen schwere finanzielle Rückschläge.“ Der erste sei 2013 erfolgt. „Das Rauchverbot in den Kneipen in NRW hat alle Wirte eine Menge Geld gekostet – mache sogar die Existenz. Viele Gäste gehen deshalb nicht mehr in die Kneipen, und es ist nicht ein einziger Nichtraucher als neuer Gast hinzugekommen. Zumindest nicht in meiner Kaschemme, und Kollegen bestätigen das für ihre Kneipen auch.“

In der Corona-Pandemie mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen sei dann die Gastronomie eine der am schwersten betroffenen Branchen gewesen. „Kaum war das mit Ach und Krach überstanden, leben wir jetzt in einer Zeit mit enormer Steigerung der Lebenshaltungskosten und hoher Inflation“, beschreibt Lang. „Wer plötzlich 100 Euro jeden Monat mehr für Gas, Strom, Sprit und Lebensmittel zahlen muss, der hat die 10 oder 20 Euro für den Gang in die Kneipe nicht mehr so locker sitzen oder schlichtweg nicht mehr zur Verfügung.“

Zwei Krisen in Folge

Dass die „Alte Brennerei“ nach Rauchverbot und zwei Krisen in Folge überhaupt noch geöffnet sei, habe er seinen treuen Gästen zu verdanken, betont Lang. Dazu zählen erheblich Karnevalsvereine, die der „Kaschemme“ die Treue halten. 2011 hat Johannes Lang das Prinzentreffen wiederbelebt und erweitert. „Früher haben sich in der Donnerbergkaserne die Stolberger und Eschweiler Tollitäten getroffen. Als das nicht mehr so war, fand ich das sehr schade und habe die Initiative ergriffen“, erklärt Lang, dessen Stolberger „Kaschemme“ in der Velau nicht weit entfernt ist vom Eschweiler Stadtteil Pumpe-Stich.

In der „Kaschemme“ treffen sich seit 2011 aber nicht nur der Eschweiler Prinz mit seinem Zeremonienmeister und der Stolberger Prinz, sondern auch weitere Tollitäten aus dem Stolberger Stadtgebiet. „Prinzessinnen, Dreigestirne, Prinzenpaare, Kaiserpaare und Prinzen von der KG Zweifaller Karneval, aus Mausbach, Venwegen, Breinig und Vicht waren ebenso schon beim Prinzentreffen in der ‚Kaschemme‘ wie das Lindenstraßen-Dreigestirn und Tollitäten aus der Eifel“, zählt Lang auf, der übrigens Ehrensenator der Donnerberger KG De Wenkbülle ist.

Ein „offiziöses Wachlokal“ ist die „Alte Brennerei“ jedoch nicht. Eine karnevalistische Hochburg allerdings sehr wohl. „Die Wenkbülle, die Erste Große Stolberger KG, die Narrenzunft Eschweiler Pumpe-Stich, die KG Teuflische Jecke und die KG Fidele Zunfthäre besuchen teils regelmäßig, teils unregelmäßig die ‚Kaschemme‘, und viele Karnevalsfreunde ohne Vereinsanbindung feiern hier die fünfte Jahreszeit“, sagt Lang. Besonders habe ihn gefreut, dass die offizielle Vorstellung des designierten Stolberger Prinzen, Ehrenhüters und ehemaligen Eschweiler Löwengardisten Julian Wahlen im Juni erstmals in der „Alten Brennerei“ stattgefunden habe.