Interview mit dem CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden : Jochen Emonds schließt Bürgermeister-Kandidatur in Stolberg nicht aus

Die Sanierung des Steinwegs in Stolberg hat begonnen. Nun sollen Konzepte für die Rathausstraße entwickelt und dann umgesetzt werden, kündigt Jochen Emonds an. Foto: MHA/Michael Grobusch

Interview Stolberg Jochen Emonds geht der Wiederaufbau in Stolberg nicht schnell genug. Das macht der CDU-Politiker aus Stolberg im Interview deutlich. An anderer Stelle würde er hingegen möglichst schnell abreißen und neu bauen.

Im Interview mit unserer Zeitung zieht der CDU-Fraktions- und Parteivorsitzende Jochen Emonds eine persönliche Bilanz. Sein Tenor lautet: Es gibt noch sehr viel zu tun.

Wie sehen Sie Stolberg zwei Jahre nach der Flut und knapp drei Jahre nach der Kommunalwahl?

Jochen Emonds: Als Halbzeitbilanz der Koalition aus CDU, FDP und Grünen kann ich feststellen, dass es eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit gibt. Innerhalb der Mehrheit, aber auch mit der Stadtverwaltung. Ich weise ja nicht zum ersten Mal darauf hin, dass 90 Prozent der Entscheidungen in der Kommunalpolitik einstimmig sind. Wir konnten uns als CDU-Fraktion bei der Frage, welchen Weg wir gehen, in viele Fällen durchsetzen, und wir haben dafür gesorgt, dass im Stadtrat bei wichtigen Themen ein Konsens erzielt worden ist. Es gibt wenig Dissonanzen, aber natürlich wird manchmal auch hart in der Sache diskutiert – im Sinne der Stadt. Das ist auch wichtig, weil ganz viele Herausforderungen noch vor uns liegen.

Welche zum Beispiel?

Emonds: Wir haben beispielsweise drei Schulgebäude, die saniert und gegebenenfalls sogar neu gebaut werden müssen. Und auch die digitale Ausstattung an den Schulen lässt mehr als zu Wünschen übrig.

Dazu zählt sicherlich auch das Goethe-Gymnasium. Gibt es tatsächlich die Option, dass dieses abgerissen werden muss?

Emonds: Meine Einschätzung ist, dass es dort auf jeden Fall einen enormen Sanierungsaufwand gibt. Man muss sich deshalb schon die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller wäre, die Schule komplett neu zu bauen. Damit könnte auch das pädagogische Konzept, das die Schule in der Planungsphase null erarbeitet hat, besser umgesetzt werden

Nach der Planungsphase null müsste es doch schon konkret werden mit der Frage, ob eine Sanierung oder ein Neubau besser wäre?

Emonds: Ich gehe davon aus, dass sich am Ende der Grundlagenermittlung, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, herausstellen wird, dass die Kosten für eine umfassende Sanierung ähnlich hoch sein werden, wie die für einen Neubau. Und dann würde es hinsichtlich der Zukunftsperspektive Sinn machen, neu zu bauen, wenigstens in einem Teilbereich. Das geht dann natürlich nur in enger Abstimmung mit der Schule.

Sie sprachen eben von drei Schulen.

Emonds: Ähnliches gilt für die Grundschule Bischofstraße. Die ist aktuell noch nicht unter Denkmalschutz gestellt. Die Schule ist völlig marode. Wenn man sie zukunftsfähig aufstellen möchte, ist das eigentlich nur mit einem Neubau möglich. Der würde den Schülern und dem Lehrerkollegium in den nächsten 30 bis 40 Jahren eine vernünftige Arbeit ermöglichen. Aber auch hier müssen wir zunächst abwarten, was die Untersuchungen ergeben.

Ganz schwierige Bedingungen herrschen auch an der Förderschule Talstraße.

Emonds: Meine persönliche Meinung ist, dass es dort auf jeden Fall einen Neubau geben muss.

Mit welcher Priorität soll das geschehen?

Emonds: Alle drei Schulen haben für uns als CDU oberste Priorität. Natürlich ist uns bewusst, dass es für das Goethe-Gymnasium schon seit vielen Jahren Zusagen von der Politik gibt. Deshalb muss das „Goethe“ auch dringend angepackt werden.

Kann es die Stadt parallel zum Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe leisten, drei Schulen komplett zu sanieren oder neu zu bauen?

Emonds: Wir haben ja die Wiederaufbaugesellschaft gegründet, um die Verwaltung zu entlasten, die Belastung im Rahmen der 225 Millionen Euro, die investiert werden, zu kanalisieren und zugleich den Wiederaufbau zu beschleunigen, was dringend notwendig ist, weil er uns zu langsam geht. Das schafft Kapazitäten in den zuständigen Ämtern, um dann auch diese von der Flut unabhängigen Großprojekte umzusetzen. Das Ziel ist in der Tat, alle drei Projekte parallel anzulassen. Das ist dringend gefordert, weil der Sanierungsstau an allen drei Schulen so hoch ist, dass man nicht länger warten kann.

Wie wird die Stadt diese Millionen-Projekte finanziell stemmen können?

Emonds: Das bekommen wir im Haushalt dargestellt, denn wir schaffen mit den Investitionen ja auch einen Gegenwert. Und die Maßnahmen sind im Konsens aller Fraktionen mit dem letzten Haushalt schon in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen worden.

Wann wird es konkret losgehen mit der Umsetzung der Maßnahmen?

Emonds: Wir gehen davon aus, dass uns die Verwaltung in diesem Herbst eine konkrete Zeitplanung vorlegen wird. Es wird auch noch mal eine Gegenüberstellung der Kosten jeweils für die Sanierung und einen Neubau geben. Das ist wichtig. Und danach folgt in den nächsten Jahren die Umsetzung.

Jochen Emonds geht der Wiederaufbau nach der Flut vielerorts nicht schnell genug. Das macht er im Interview mit unserer Zeitung deutlich. Foto: MHA/Michael Grobusch

Und wo werden die Schulen untergebracht während der jeweiligen Bauphasen?

Emonds: Die Verwaltung ist gerade dabei, Ideen zu entwickeln, inwieweit Ersatz geschaffen werden kann. Das hängt natürlich auch davon ab, ob es am Ende um einen Neubau oder eine Sanierung geht. Bei einer Sanierung bestünde die Möglichkeit, die Arbeiten in Teilbereichen zu realisieren. Idealerweise würde der Schulbetrieb aber auch in diesem Fall komplett verlagert, damit die Baumaßnahme schneller voranschreiten kann.

Themenwechsel: In den vergangenen Monaten hat es viel Kritik am Wasserverband Eifel-Rur gegeben. Auch Sie haben Ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht.

Emonds: Ganz genau. Wir haben dem Wasserverband vor einem Jahr eine Liste mit den Unterschriften von mehreren hundert Bürgern überreicht und in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass an vielen Stellen immer noch nicht die Flutmauern instandgesetzt sind, dass immer noch Teile der Flutschäden im Bach liegen, aber auch, dass das Ausbaggern des Baches immer noch nicht flächendeckend erfolgt ist. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Deswegen werden wir nicht aufhören, den Wasserverband in die Verantwortung zu nehmen. Es wird im August eine weitere Gewässerschau geben. Da werden wir auf jeden Fall vertreten sein und den Wasserverband noch einmal auf die Schäden aufmerksam machen, die immer noch nicht beseitigt worden sind.

Wie bewerten Sie darüber hinaus den Stand des Wiederaufbaus?

Emonds: In Teilen ist es schleppend. Wir haben vor einem Dreivierteljahr als CDU den Antrag gestellt, die Sanierung des alten Rathauses vorzuziehen. Da ist man im Rahmen der Planung jetzt auch dran. Es stellt sich aber die Frage, warum andere Dinge nicht schneller gehen können. Ein kleines Beispiel ist der Brunnen auf dem Kaiserplatz. Der funktioniert seit Jahren nicht, genauso wie die Spielgeräte. Da fragt man sich natürlich, warum das an einem solchen zentralen Platz so ist, zumal man von Ali Yüce als Betreiber des Living erwartet hat, dass er so schnell wie möglich wieder öffnet. Er hat das mit einem großen Arbeitsaufwand vorbildlich gemacht.

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Emonds: Im konkreten Fall haben wir in der vergangenen Woche eine dringliche Entscheidung unterschrieben, damit dieser Brunnen repariert wird. Uns ist wichtig, dass wir die zentralen Plätze in der Stadt sanieren, genauso wie wir das aktuell mit dem Steinweg machen und mit einer neuen verkehrstechnischen Planung bald für die Rathausstraße. Wir wollen erreichen, dass die Situation und das Flair im Vergleich zu vor der Flut verbessert werden.

Stichwort Verkehr: Wie sieht Ihr Konzept aus?

Emonds: Als Koalition haben wir dazu eine klare Meinung, nämlich dass wir die Radwege in der Innenstadt haben wollen, aber in Kombination mit Parkmöglichkeiten – weiterhin zum Teil auch an der Straße. Der Bürger muss, wenn er nach Stolberg kommt, selber entscheiden können, ob er mit dem Fahrrad, mit dem Elektroauto, mit dem normalen Pkw oder mit dem Bus fahren möchte. Wir werden diesen Individualverkehr nicht gegeneinander ausspielen. Es geht aber nicht nur um den Verkehr, sondern darum, eine Innenstadt mit Wohlfühlcharakter zu schaffen. Dazu gehört eine insgesamt interessante Gestaltung. Für den Steinweg haben wir das abgestimmt, jetzt ist die Rathausstraße an der Reihe.

Sie haben eben die Wiederaufbaugesellschaft angesprochen. Die gibt es zwar, aber sie ist bis jetzt noch nicht wirklich mit Leben gefüllt.

Emonds: Wir haben mit Wilfried Sterck einen Geschäftsführer eingestellt sowie eine kaufmännische Position besetzt. Jetzt wird weiteres Personal gesucht, damit wir schnellstmöglich Aufgaben an die Gesellschaft übertragen können, damit die Verwaltung sich auch wieder der Entwicklung und den Investitionen in den Stadtteilen widmen kann. Ein gutes Beispiel ist das Bürgerhaus in Werth, für das es seit drei Jahren einen Förderbescheid gibt. Die Verwaltung hat jetzt den Auftrag bekommen, das Projekt in Abstimmung mit der Bürgerschaft so schnell wie möglich umzusetzen. Darüber hinaus geht es aber unter anderem auch um die Neustrukturierung der Feuerwehr vor allem in Breinig und Vicht, die Verkehrsberuhigung Höhenstraße und um das Bürgerhaus in Mausbach, wo wir uns für einen Neubau in Kombination mit einem Gebäude für den Offenen Ganztag der Grundschule einsetzen.

Noch einmal zurück zur Innenstadt. Sie haben mehrfach betont, dass es die Fördermittel im Rahmen des Sofortprogramms nicht gegeben hätte, wenn die CDU nicht in letzter Minute darauf hingewirkt hätte.

Emonds: Das Programm ist ein großer Erfolg. Wir gehen davon aus, dass wir das mit dem neuen Förderprogramm nahtlos zum 1. Januar 2024 weiterführen können, um unsere Innenstadt weiter zu unterstützen. Unmittelbar nach der Flut hatte die Verwaltung vorgeschlagen, den Steinweg komplett für Wohnen zu öffnen. Das haben wir als Koalition blockiert und gesagt: Wir wollen die Möglichkeit haben, die Innenstadt zu entwickeln. Dann haben wir das Sofortprogramm mit Hilfe von Birgitt Wachs von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung auf den Weg gebracht – nachdem die Verwaltung die Beantragung selbst nach dem dritten Aufruf verschlafen hatte und ich den Bürgermeister zusammen mit Monika Lück darauf angesprochen habe. Das ist vielen Menschen so gar nicht bewusst.

Welchen Beitrag kann die für die Betreibung des mittlerweile ad acta gelegten Outlet-Centers gegründete Gesellschaft zur weiteren Belebung der Innenstadt leisten?

Emonds: Wir wollen die Outlet-Gesellschaft, die nun eine Gesellschaft zur attraktiven Entwicklung der Innenstadt werden soll, mit Personal ausstatten, um das Gastronomie-Konzept umzusetzen und darüber hinaus den Einzelhandel zu stärken und Neuansiedlungen zu ermöglichen – von der Mühle bis zum Willy-Brandt-Platz. Dafür müssen wir noch mehr auf die Eigentümer von Immobilien zugehen, in denen bis jetzt noch gar nichts passiert ist. Das wird eine der großen Aufgaben in diesem Herbst sein.

Sie sind seit April zusätzlich zu Ihren Ämtern als Partei- und Fraktionsvorsitzender in Stolberg auch noch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Städteregionstag. Was bedeutet das für Ihre politische Zukunft?

Emonds: Ich werde meiner Heimatstadt treu bleiben. Die Arbeit vor Ort macht unfassbar viel Spaß. Ich werde den Fraktionsvorsitz in Stolberg auf jeden Fall vorerst behalten, ihn aber nach einem Übergang innerhalb eines Jahres abgeben. Den Parteivorsitz und mein Ratsmandat behalte ich, so dass wir uns hier vor Ort breiter aufstellen können.

Ist das der Beginn einer allmählichen Umorientierung in Richtung Städteregion?

Emonds: Bei mir liegt der politische Fokus seit jeher auf der Kommunalpolitik. Das kann ich zukünftig sehr gut mit der Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Städteregion verbinden. Deshalb habe ich in der Vergangenheit auch Möglichkeiten, mich auf andere Ämter in Richtung Landtag und Bundestag zu bewerben, ausgeschlagen.

Können Sie sich vorstellen, bei den Kommunalwahlen 2025 für das Amt des Stolberger Bürgermeisters zu kandidieren?