Kostenpflichtiger Inhalt: Förderschule geschlossen, Eltern belastet : „Irgendwann kann man nicht mehr“

Die Regenbogenschule in Stolberg ist bereits seit Anfang März geschlossen. Foto: ZVA/Michael Grobusch

Stolberg/Städteregion An den meisten Schulen in NRW stehen die Signale wieder auf Normalität. Für den 18-jährigen Jakob Müller gilt das nicht: Er besucht eine Förderschule in Aachen. Und für die gibt es noch keinen Fahrplan vom Land.