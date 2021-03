Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtrat entscheidet : In Stolberg hat die gelbe Tonne vorerst keine Chance

Der gelbe Sack wird den Stolbergern wohl noch eine ganze Weile ohne Alternative erhalten bleiben. Am Dienstagabend trifft der Stadtrat die Entscheidung über die Entsorgung in den Jahren 2023 und 2024. Foto: Michael Jaspers

Stolberg In Stolberg wird es in absehbarer Zeit keine gelbe Tonne geben. Weil sich eine Mehrheit der teilnehmenden Bürger in einer Umfrage für die Beibehaltung des gelben Sacks ausgesprochen hat, gilt der entsprechende Beschluss des Stadtrates am Dienstagabend als sicher.