Kostenpflichtiger Inhalt: Personalveränderungen in den Stadtverwaltungen : In Eschweiler geht der Chef, in Stolberg braucht der Chef neues Personal

Im Stolberger Rathaus dreht sich das Personalkarussel. Wegen Pensionierungen und Abgängen müssen mehrere Leitungsstellen neu besetzt werden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg/Eschweiler In den Rathäusern dreht sich das Personalkarussell. Während in Eschweiler mit dem Rückzug von Rudi Bertram als Bürgermeister nach 21 Jahren ein Wechsel an der Verwaltungsspitze bevorsteht, müssen in Stolberg mehrere Amtsleitungen aufgrund von Pensionierungen und Abgängen neu besetzt werden.