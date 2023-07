Zwei Jahre nach der Flut : Im zerstörten Hotel Stadthalle in Stolberg tut sich was

Betreten der Baustelle verboten... Knapp zwei Jahre nach der Flut haben Arbeiten in dem vom Hochwasser stark beschädigten Hotel Stadthalle in Stolberg begonnen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Stolberg Fast zwei Jahre lang lag das Hotel Stadthalle nach dem verheerenden Hochwasser in desolatem Zustand leer. Jetzt tut sich endlich was in der stark beschädigten Immobilie in der Stolberger Innenstadt.

19 Zimmer, zentrale Lage, beste Verkehrsanbindung: Wer in Stolberg nach einer Unterkunft sucht, von der aus auf kurzen Wegen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erreicht werden können, stößt unweigerlich auf das Hotel Stadthalle. Oder besser gesagt: Er stieß auf das Hotel Stadthalle. Denn bei der verheerenden Flut vom 14. und 15. Juli 2021 wurde das Gebäude in bester Innenstadt-Lage schwer beschädigt. Seitdem liegt es in desolatem Zustand leer.

Jetzt aber tut sich, für jeden Passanten auf den ersten Blick ersichtlich, endlich wieder was in dem Gebäude, das in den Jahren 1960 und 1961 mit dem sogenannten Stadthallen-Komplex gebaut worden war. Rund 2,3 Millionen D-Mark waren damals für das Hotel, die benachbarte Passage und das Seniorenzentrum investiert worden.

„Das gesamte Hotelgebäude wird kernsaniert“, bestätigt Parvaneh Ludwig auf Anfrage unserer Zeitung den ersten Eindruck. Im August 2014 hatte die Kölnerin die Immobilie gemeinsam mit ihrem Bruder und Geschäftspartner Fahed Bayat von Manfred Richter erworben. Dessen Name war zuvor eng mit dem Hotel Stadthalle und eine Weile auch mit der Stadthalle selbst verbunden gewesen.

Richter hatte 1981 zunächst die Leitung des Hotels und der Stadthalle, die damals noch einer städtischen Betriebsführungsgesellschaft gehörte, übernommen. 1990 wurde die GmbH für einen symbolischen Betrag an den Gastronom abgegeben. Später, ab 1997, konzentrierte dieser sich dann aber auf den Hotelbetrieb – bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden im Sommer 2014.

Seitdem liegen Eigentum und Verantwortung bei Parvaneh Ludwig und Fahed Bayat. Die Geschwister führten den Betrieb grundsätzlich im Sinne von Manfred Richter weiter. Das, so erklärte der damalige Besitzer, sei Voraussetzung für den Verkauf gewesen. „Wir hatten aber zuletzt Probleme mit dem Mieter“, berichtet Ludwig nun gegenüber unserer Redaktion davon, dass nach dem Ausscheiden der langjährigen Pächterin und Betreiberin Beate Fleck nicht mehr alles so wie gewünscht gelaufen sei.

Besagte Probleme waren nach Aussage von Ludwig auch der wesentliche Grund dafür, dass sich an der bekannten Adresse in der Rathausstraße 77 nach der Hochwasserkatastrophe lange Zeit nichts getan hat. „Wir durften nicht rein in das Gebäude und mussten uns dagegen zunächst auf dem Klageweg wehren, was uns schließlich nach anderthalb Jahren Gerichtsverfahren gelungen ist“, erzählt Parvaneh Ludwig im Telefonat mit unserer Zeitung. Weiter ins Detail gehen möchte die Miteigentümerin nicht. Aber sie sagt zumindest noch, dass auch die Zeit während der Coronavirus-Pandemie schon keine leichte gewesen sei.

Nun aber soll es nach dem Willen der Eigentümer wieder bergauf gehen. Dafür investieren die Geschwister eine von ihnen nicht näher bezifferte hohe Summe in die Sanierung und Modernisierung des Hotels. „Wir dürfen allerdings nicht viel ändern“, verweist Ludwig auf die beschränkten baulichen Möglichkeiten, die sich aus den Vorgaben der Stadt ergeben. Wohl auch deshalb wird es bei den angestammten 19 Gästezimmern bleiben. Alle technischen Anlagen sollen derweil als Konsequenz aus der Flut vom Juli 2021 aufs Dach verlagert werden.