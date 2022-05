Versorgungsrückstellungen : Im Streit um Ex-Feuerwehrchef geht es jetzt um viel Geld

Die Stadt Stolberg fordert von der Städteregion Aachen die Übernahme von Versorgungsrückstellungen für Andreas Dovern. Der ehemalige Feuerwehrchef (r.) – hier mit Bürgermeister Patrick Haas (l.) und dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet am Tag nach der Flut in Vicht – hat zum 1. April seine neue Stelle als Leiter der Projektgruppe „Neuausrichtung des Katastrophenschutzes“ angetreten. Foto: MHA/Caroline Niehus

Stolberg Der „Fall Dovern“ geht in die nächste Runde – und vielleicht auch in die letzte. Diesmal geht es um Geld. Die Stadt Stolberg stellt der Städteregion rund 240.000 Euro an Versorgungsrückstellungen in Rechnung.