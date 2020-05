Kostenpflichtiger Inhalt: Ermittlungserfolg : Polizei hebt Hanfplantage in Breinig aus

Das THW war mit einem knappen Dutzend Helfern an der Winterstraße im Einsatz und baute die Hanfplantage im Dachgeschoss ab. Foto: MHA/Jürgen Lange

Stolberg Ein erneuter Schlag gegen die Drogenkriminalität gelang am Montag der Polizei im Stolberger Stadtteil Breinig. Am Ortsausgang in einem Mehrfamilienhaus an der Winterstraße hob die Kriminalpolizei eine Hanfplantage aus.