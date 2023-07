Serie: Zwei Jahre nach der Flut : IG Mühle setzt neue Akzente bei der Hilfe für Flutopfer

Neue Räume, alte Ziele: Die IG Mühle, hier vertreten durch Duygu Ulfig, Enrique Ulfig (Mitte) und René Schömer, ist jetzt an der Salmstraße 46 anzutreffen. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Größer und moderner sind die Räume, in der die IG Mühle seit kurzem anzutreffen ist. Das will der Verein nutzen, um neue Angebote für die immer noch sehr unter den Folgen der Flut leidenden Menschen zu etablieren.

Aus dem Deutschen Roten Kreuz ist der Malteser Hilfsdienst geworden. Das zeigt sich ganz schnell, wenn man das Haus an der Salmstraße 46 betritt. Dort hat die IG Mühle ihre neuen Büros eröffnet. Und auf dem großen Tisch, der den Eingangsraum dominiert, liegen Servietten mit der Aufschrift „Malteser“.

Für die Hilfsorganisation arbeitet mittlerweile Duygu Ulfig. Nach der Hochwasserkatastrophe hatte sie zunächst das Deutsche Rote Kreuz (DRK) der Städteregion Aachen als Fluthilfekoordinatorin für Eschweiler und Stolberg engagiert. Seit dem 1. März ist die 34-Jährige nun als Projektleiterin bei den Maltesern tätig und verantwortet deren Wiederaufbauhilfe in der kompletten Region Aachen.

Ihr Engagement bei der IG Mühle werde von den neuen beruflichen Herausforderungen nicht tangiert, versichert Ulfig. Sie bleibt also Geschäftsführerin des Vereins, der sich nach der Flut gegründet hat, um den Menschen in dem ohnehin schon arg gebeutelten Stadtteil in ihrer Not zu helfen. Die Ziele der IG sind auch zwei Jahre nach der Katastrophe dieselben, wenngleich sich die Arbeit zumindest in Teilen geändert hat.

Lange Zeit haben die ehrenamtlichen Helfer beispielsweise an mehreren Tagen in der Woche Frühstück, eine warme Mahlzeit und Lebensmittel ausgegeben – in Spitzenzeiten an bis zu 1000 Bedürftige. Am Ende des vergangenen Jahres hat die IG diesen Service eingestellt. „Weil die Nachfrage stark gesunken ist. Und weil wir jetzt andere Ansätze verfolgen wollen“, sagt Duygu Ulfig.

Zum Beispiel, führt die Geschäftsführerin aus, ein gesundes Frühstück vor allem für Kinder und alte Menschen, ein regelmäßiges Kaffee-und-Kuchen-Treffen und ein interkulturelles Kochen. „Wir haben eine tolle Küche in unserer neuen Anlaufstelle“, sieht IG-Gründungsmitglied René Schömer nach dem Umzug aus dem vorherigen Büro an der Salmstraße 23 viele neue Möglichkeiten.

Es gibt weiter viel zu tun für die IG Mühle im gleichnamigen Stolberger Stadtteil. Davon ist die IG-Geschäftsführerin Duygu Ulfig überzeugt. Foto: MHA/Michael Grobusch

Dazu könnte auch ein Selbstverteidigungskurs für Kinder und Jugendliche zählen. Und auch ein Nachhilfekurs speziell für flutgeschädigte Kinder, die die Hermannschule oder die Grundschule Grüntal besuchen. „Wir wollen generell noch mehr für junge Menschen tun. Es gibt zwar das blaue Haus auf der Frankentalwiese. Aber wir haben den Eindruck, dass das längst nicht von allen angenommen wird“, erklärt Duygu Ulfig. Jedes weitere Angebot werde jedoch zuvor mit der Stadt Stolberg abgesprochen. „Denn Ziel ist es immer, keine Doppelstrukturen aufzubauen“, erklärt die Geschäftsführerin.

Und: „Wir sehen uns als Brücke zwischen den Bürgern und der Kommune.“ In diesem Sinne stehe das Büro der IG Mühle auch für alle offen. „Aber der Schwerpunkt unserer Arbeit bleibt weiterhin, Menschen, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind, zu unterstützen. Und zwar kostenlos.“ Für diesen Zweck seien schließlich unmittelbar nach der Flut auch die vielen – zweckgebundenen – Spenden bei der später in einen Verein umgewandelten Initiative eingegangen.

Apropos Spenden: Die gibt es aktuell auch vom Verein Arche Nova, der – zunächst begrenzt auf zwei Jahre – die Miete und die Nebenkosten für die Räume an der Salmstraße 46 übernimmt. Dort hat nicht nur die IG Mühle ein Büro bezogen, sondern auch der Malteser Hilfsdienst, der von Stolberg aus seine Aktivitäten bei der Wiederaufbauhilfe für die Region koordiniert.

Das dritte Büro hat unterdessen wechselnde Nutzer: Die Arbeiterwohlfahrt ist dort mit ihrer sozialen Beratung stundenweise vertreten, ebenso wie die Diakonie und die Städteregion Aachen mit ihrem Gesundheitskiosk. „Wir führen derzeit Gespräche über eine mögliche Ausweitung des städteregionalen Angebotes“, verrät Duygu Ulfig, ohne allerdings schon Genaueres sagen zu können.

Und was sagt die IG-Geschäftsführerin zum zweiten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe am vergangenen Wochenende? „Als die Flut kam, habe ich geschlafen“, räumt Ulfig, die mit ihrer Familie auf dem Donnerberg wohnt, ein. Doch als sie die Tragweite der Geschehnisse erfasst habe, sei sie sofort aufgebrochen und habe geholfen. Das tut sie bis heute, privat und vor allem beruflich. „Deshalb war ich am zweiten Jahrestag auch sehr gefasst. Ich arbeite seit längerer Zeit tagtäglich mit dem Thema. Und dabei geht es mir immer darum, wie wir die Betroffenen am effektivsten unterstützen können.“