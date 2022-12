Erste Bilanz : Hunderte Anzeigen bei Schwerpunkteinsätzen in der Städteregion

Am Donnerstagabend kontrolliert die Polizei in Aachen und Stolberg unter anderem Shisha-Bars. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Stolberg/Aachen Mit Schwerpunkteinsätzen in der Städteregion will die Polizei für mehr Sicherheit sorgen. Eine erste Bilanz zur Aktion am Donnerstagabend.

Bei Schwerpunkteinsätzen der Polizei und der Ordnungsämter in der Städteregion Aachen sind am Donnerstagabend mehrere Anzeigen gefertigt worden.

Insgesamt seien bei den Einsätzen in Aachen, Stolberg und Eschweiler 1800 Fahrzeuge und 87 Menschen kontrolliert worden, teilte Kathrin Goebels auf Anfrage am Freitagmorgen mit. Demnach wurden 216 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstellt, 203 davon hatten einen Verkehrsbezug, hinzu kommen 17 Strafanzeigen.

Die Kräfte seien an verschiedenen Stellen in Aachen unterwegs gewesen, unter anderem im Reichsweg und auf der Heinrichsallee. In einer Shishabar seien wegen illegalen Glücksspiels zwei Glücksspielautomaten sichergestellt worden. Zwei weitere Glücksspielautomaten wurden laut Goebels in Shishabars im Stolberger Stadtteil Mühle sichergestellt. An der Indestraße und der Eisenbahnstraße in Eschweiler habe die Polizei vor allem den Verkehr kontrolliert.

Der Schwerpunkteinsatz begann gegen 19 Uhr und endete gegen 2 Uhr in der Nacht zu Freitag. Wie viele Kräfte insgesamt beteiligt waren, wollte Goebels aus einsatztaktischen Gründen nicht sagen. Ihr Fazit: „Jede Kontrolle und jede Anzeige ist ein Schritt in die richtige Richtung. Schwerpunkteinsätze wie diese stärken das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.“

Eine ausführliche Bilanz zum Einsatz folgt.

(kit)