Neueröffnung am Steinweg : Hunde haben in Stolberg nun einen eigenen Laden

Haben sich mit einem Hundeladen in der Stolberger Innenstadt niedergelassen: Rebecca Kraft und ihr Vierbeiner Max. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Stolberg Die ehemalige Flugbegleiterin Rebecca Kraft hat am Steinweg einen neuen Laden eröffnet: „Max im Glück“. Ihr erstes Geschäft ist es allerdings nicht.

„Ein Parasit greift nur geschwächte Organismen an“, sagt Rebecca Kraft. In einem Beratungsgespräch erklärt die 52-Jährige einer Kundin, wie sie ihren Vierbeiner vor Zecken schützen kann – und zwar mit Zistrosenkraut. Nun kommt ihr ihre Ausbildung als Tierheilpraktikerin wieder zugute – allerdings nicht in irgendeiner Tierpraxis, sondern in ihrem neuen kleinen Laden am Steinweg in Stolberg.

Angefangen bei Halsbändern und Leinen, über Reisedecken oder Suchspielzeuge führt Kraft unter dem Namen „Max im Glück“ ein besonders buntes und vielseitiges Angebot. „Bei der Auswahl des Sortiments achte ich vor allem auf die Herkunft und Anfertigung“, sagt die 52-Jährige, die in Aachen-Brand aufgewachsen ist. In ihren Laden kommt nichts rein, was sie nicht selbst ihrem Hund, der im Übrigen der Namensgeber des Geschäfts ist, auch geben würde. Ein Großteil ihrer Produkte stammt aus Deutschland und aus kleinen Unternehmen, in denen sie sich selbst von den Produktionsbedingungen und der Qualität überzeugen konnte.

Von Halsbändern und Leinen, über Reisedecken bis hin zu Suchspielzeugen: Bei „Max im Glück“ gibt es alles, was das Hundeherz begehrt. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Doch nicht nur durch die etwas ausgefallenere Auswahl und die Qualität der Produkte hebt sich der neue Hundeladen, der an diesem Samstag offizielle Eröffnung feiert, von der Konkurrenz ab. Aufgrund ihrer fünfjährigen Ausbildung kann Kraft ihre Kundschaft auch bestens beraten. „Ich weiß beispielsweise genau, wie ein Hundegeschirr zu sitzen hat und es freut mich immer sehr, wenn ich mein Wissen auch anwenden kann“, sagt die 52-Jährige, die sich nicht nur über menschliche, sondern auch über tierische Besucher in ihrem Laden freut.

Die Idee, einen eigenen Hundeladen zu eröffnen, ist mit einem Halsband entstanden. Vor fast drei Jahren war Kraft auf der Suche nach einem neuen Halsband mit der Aufschrift „Strandjunge“ für ihren Max und hat dabei die Innenarchitektin Daniela Reif de Bernabé kennengelernt. „Sie hat mir das entsprechende Band aus Gurtband sowie Neopren genäht und hatte dann auch noch weitere Motivideen“, sagt die 52-Jährige. Daraufhin sei die Geschäftsidee ins Rollen gekommen.

Mit einigen Halsbändern im Gepäck hat Kraft von München bis nach Hamburg dann sämtliche Hundeläden abgeklappert und vorgestellt. Probleme, Abnehmer zu finden, hatte sie nicht, im Gegenteil: „Mittlerweile werden die Halsbänder auch schon in der Schweiz verkauft“, sagt die 52-Jährige.

Die Idee, einen eigenen Hundeladen zu eröffnen, ist mit diesem ersten Halsband entstanden. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Der nächste logische Schritt war für Kraft sofort klar: einen Hundeladen eröffnen. Als sie zur Öffnung des Feinkostladens „Der sizilianische Koch“, dessen Inhaber ein ehemaliger Kollege aus ihrer Zeit als Flugbegleiterin ist, zu Gast war, wurde sie auf das benachbarte leerstehende Lokal aufmerksam. Keinen Tag später hat sie dann den Eigentümer angeschrieben, ihr Interesse bekundet und zwei Wochen später dann auch schon den Mietvertrag unterschreiben.

Bedenken, das Geschäft im flutgeschädigten Stolberg zu eröffnen, hatte Kraft keine. „Ich war zwar nach der Flut hier, um zu helfen. Da ich aber selbst nicht von der Flut betroffen war, kenne ich diese Angst nicht aus eigener Erfahrung“, sagt die ehemalige Flugbegleiterin und führt fort: „Ich hoffe aber natürlich, dass die Flut in Stolberg ein einmaliges Erlebnis bleibt.“ Dennoch hat sie ihren Laden angesichts der Geschehnisse entsprechend gut versichert.

Er ist der Namensgeber des neuen Hundeladens am Stolberger Steinweg: Max. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Auch wenn mit „Max im Glück“ Stolberg nun seinen ersten Hundeladen bekommt, ist es nicht Krafts erster Laden. In Grevenbroich, wo die 52-Jährige auch wohnhaft ist, hat sie während der Corona-Pandemie ihr erstes Geschäft „Erfthund“ eröffnet. Anders als in Stolberg befindet sich der erste Laden allerdings in einer belebten Fußgängerzone. Doch Kraft sieht dennoch großes Potenzial: „Durch das Förderprogramm ‚Kupferladen‘ entwickelt sich das neugebildete Karree langsam zu einer schönen Einkaufsstraße. Und die Neueröffnungen stecken sicherlich den ein oder anderen noch an.“

Geöffnet hat „Max im Glück“ zunächst an drei Tagen in der Woche. „Ich schaue mir erst einmal an, wie sich die Frequenz hier entwickelt. Je nachdem passe ich die Öffnungszeiten dann nochmal an“, sagt Kraft. Die ersten Neugierigen hat sie jedenfalls schon in ihrem Laden begrüßen dürfen. „Mein Ziel ist es, dass die Menschen sich im Geschäft wohl und gut beraten fühlen“, sagt die 52-Jährige und fügt hinzu: „Im besten Fall finden sie hier schöne Dinge für ihren Hund und sich selbst und können sich möglichst lange daran erfreuen.“