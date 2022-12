Neuer Haustarif : Hoven Hydraulik setzt auf bessere Bezahlung der Mitarbeiter

Weil in der Branche ein akuter Facharbeitermangel herrscht, hat der Stolberger Hydraulik-Spezialist Hoven frühzeitig einen neuen Haustarifvertrag abgeschlossen und damit eine deutlich bessere Bezahlung eingeführt.

Geld ist nicht alles im Leben, in diesem Punkt dürften sich die meisten Menschen einig sein. Geld hat aber sehr wohl eine hohe Bedeutung. Das hat auch die Befragung der Mitarbeiter beim Hydraulik-Spezialisten Hoven in Stolberg gezeigt. Eine deutliche Mehrheit der Belegschaft hat im Zuge einer Mitarbeiter-Befragung angegeben, dass sie mit der Bezahlung nicht zufrieden sei. Das könnte fatale Folgen haben in einer Branche, in der seit langer Zeit ein großer Fachkräftemangel herrscht.