Private Initiative : Appartementhaus als Notunterkunft für Betroffene und Helfer

Stolberg Im Appartementhaus 1 des ehemaligen Hotels zum Walde in Zweifall sind jetzt Betroffene und Helfer in privater Initiative untergebracht.

Ihre Heimat in Zweifall, Vicht und Mulartshütte ist nach der Flutkatastrophe nicht bewohnbar. Dennoch haben sie ein Dach über dem Kopf, fließendes Wasser und inzwischen auch wieder Strom. Untergebracht sind diese betroffenen Menschen in privater Initiative über Kegelbahn und Fitnessstudio im Appartementhaus 1 des ehemaligen Hotels zum Walde. Dort will die Titus Projektentwicklungsgesellschaft aus Düren eigentlich ein „Boarding-Haus“ mit Wohnen auf Zeit etablieren. Vorläufig ist das Appartementhaus nun eine kostenlose Notunterkunft.