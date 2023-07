Vorschläge für die Schillerstraße : Hoch riskante Verkehrssituation in Werth

Besonders wenn Gelenkbusse – wie dieser um kurz nach 19 Uhr mit drei Fahrgästen – die Schillerstraße passieren, wird es eng in Werth. Foto: MHA/Dirk Müller

Stolberg Die Interessengemeinschaft macht konstruktive Vorschläge, um zu verhindern, dass auf und an der Schillerstraße noch Schlimmeres geschieht.

Von Dirk Müller

Überfahrene Katzen, eine angefahrene Anwohnerin, beschädigte Autos, Sperrbügel und Poller sowie ein umgefahrener Zaun: Die Verkehrssituation auf und an der Schillerstraße in Werth ist abenteuerlich – gelinde gesagt. „Das Hauptproblem ist, dass viele Verkehrsteilnehmer hier mit 50 bis 60 Kilometer pro Stunde fahren. Erlaubt und angemessen sind 30 km/h“, erklärt Reiner Schmidt von der Interessengemeinschaft Wir in Werth. „Hinzu kommt eine unübersichtliche Kurve und zu wenig Restbreite der Straße.“

Täglich komme es vielfach zu gefährlichen Situationen, weil Autos, Transporter, Lastwagen und sogar Gelenkbusse auf den Bordstein auswichen. „Dabei ist hier eine Anwohnerin angefahren worden, die in ihrer eigenen Einfahrt ihre Einkäufe aus dem Kofferraum lud“, deutet Schmidt auf eine Stelle, an der die Stadt in der Folge zwei Sperrbügel montiert hat. „Einer davon musste schon dreimal neu aufgestellt werden, weil er immer wieder umgefahren wurde.“ An dem anderen Sperrbügel zeugen Bruchstücke am Straßenrand ebenfalls von einer Havarie.

Ein wenig unterhalb der Sperrbügel wohnt Hans-Dieter Maubach. Sein Grundstück hatte mal einen Zaun. „Umgefahren“, sagt Maubach trocken. Nach dem Zaunverlust hat er an gleicher Stelle eine niedrige Mauer bauen lassen. Mit Folgen. „Gegen die Mauer ist noch niemand gefahren, aber stattdessen weichen ständig Fahrzeuge über den 1,60 Meter breiten Gehweg aus. Den Gelenkbussen und großen Lkw reichte das nicht aus, und sie befuhren immer wieder mein neu gepflastertes Grundstück“, berichtet Maubach. Um dies zu verhindern hat er zwei Poller auf seinem Grundstück montiert. „Prompt wurde einer davon von einem Bus umgefahren.“

Für die Anwohner und die IG Wir in Werth steht fest: „Für Fußgänger und gerade mit Blick auf die Kindertagespflege Schneckenhaus eingangs der Schillerstraße ist die jetzige Situation sehr gefährlich und sollte dringend verbessert werden. Und zwar bevor etwas Schlimmes passiert“, betont Reiner Schmidt. Wegen Parkmarkierungen verbleibe teilweise nur eine Straßenbreite von 4,1 Meter. „Zieht man die Außenspiegel der parkenden Fahrzeuge ab, bleibt kein Raum für Begegnungsverkehr. Daher ist die Grundvoraussetzung für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer eine angepasste Geschwindigkeit.“

Darauf habe die IG Wir in Werth den Stolberger Bürgermeister Patrick Haas (SPD) schriftlich hingewiesen und gleichsam eigene Verbesserungsvorschläge eingebracht. „Drei Fahrbahnschwellen, am Schneckenhaus, etwa in der Mitte und ausgangs der Schillerstraße, die mit Tempo 30 gut überfahren werden können, wären nicht teuer, schnell zu montieren und würden die reale Geschwindigkeit der Fahrzeuge reduzieren“, meint Schmidt. „Zusätzliche Sperrbügel könnten den Gehweg sicherer machen.“ Auch über die unübersichtliche Kurve hat die Interessengemeinschaft sich Gedanken gemacht.

„Zunächst sollten in Wert wesentlich weniger Gelenkbusse mit drei bis fünf Fahrgästen eingesetzt werden“, sagt Reiner Schmidt. Trotzdem bleibe die Kurve eng und der weitere Straßenverlauf schlecht einsehbar. „Auf Höhe der Hausnummern 27 und 29 ist eine Parkfläche für zwei Pkw markiert. Wenn diese in eine Sperrfläche umgewandelt würde, könnten Busse und Lkw dort halten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, ohne dass über Gehwege und Grundstücke gefahren werden muss.“

Ersatzlos will die IG die beiden Parkplätze aber nicht gestrichen wissen. „Man könnte auf der anderen Straßenseite im unteren Bereich der Schillerstraße zwei oder sogar drei neue Parkplätze schaffen, die strategisch so positioniert sind, dass sie zusätzlich das Tempo der Verkehrsteilnehmer mindern, und hier endlich 30 statt 50 oder 60 km/h gefahren werden.“ Die Stolberger Stadtverwaltung prüfe aktuell die Vorschläge der Interessengemeinschaft, sagt Tobias Schneider.