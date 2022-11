Einstimmiger Beschluss : Hauptausschuss demonstriert Einigkeit beim Thema Outlet Center

Stolberg Im Vorfeld hatte es kontroverse Diskussionen um die mögliche Besetzung der Geschäftsführung des Factory Outlet Centers gegeben. In der Sitzung des Hauptausschusses demonstrierte die Politik dann aber Einigkeit.

In der Ratssitzung wurde es dann doch noch einmal kurzfristig unruhig. Martin Hennig meldete sich zu Wort und legte Politik und Verwaltung seine Sicht der Dinge zum Thema Factory Outlet Center dar. Hennig ist nicht nur Ratsherr der CDU in Stolberg , sondern auch Vorsitzender der örtlichen Mittelstandsvereinigung der Partei (MIT). In beiden Funktionen war er zuletzt mehrfach Patrick Haas scharf angegangen. Unter anderem hatte er dem Bürgermeister (SPD) vorgeworfen, für den schleppenden Fortschritt bei dem Projekt verantwortlich zu sein, und dabei von „dilettantischem Handeln“ und „völliger Überforderung“ gesprochen und geschrieben.

Und mit Blick auf die Interessenbekundungen des in Düsseldorf angestellten und in Aachen lebenden Center-Managers Rolf Zimmermann und dessen nunmehr zweifachen Rückzug im September sowie im November erklärte er: „Mir ist selten so wenig Professionalität begegnet.“ Mitnichten sei man mit dem Projekt Outlet Center deshalb aber an einem Punkt null. „Es ist nur viel Zeit verloren gegangen, weil wir uns bei der Suche nach einem Geschäftsführer auf eine Person fokussiert haben.“