Vertrieb kehrt zurück in den Kupferhof : Grünenthal bekennt sich zum Standort Stolberg

Die Belegschaft und zahlreiche Gäste feiern die Rückkehr von rund 50 Vertriebsangestellten des Pharmaunternehmens Grünenthal an den Gründungssitz an der Steinfeldstraße in Stolberg. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Rund 50 Vertriebsangestellte von Grünenthal kehren nach der Flutkatastrophe in den Kupferhof an der Steinfeldstraße zurück. Das Unternehmen will das als klares Zeichen verstanden wissen.

Gut zwei Jahre nach dem Hochwasser sind rund 50 Mitarbeitende der deutschen Vertriebseinheit von Grünenthal wieder zurück an der Steinfeldstraße. Bei der feierlichen Inbetriebnahme des neu gestalteten Gründungssitzes des Pharmaunternehmens lässt Grünenthals Deutschlandchef Robert Sunjic Zahlen sprechen, die verdeutlichen, welche Anstrengungen in Stolberg beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe unternommen werden mussten und teilweise noch müssen.

„Alleine an dem Wiederaufbau unseres Vertriebssitzes haben 53 verschiedene Firmen insgesamt etwa 150.000 Stunden gearbeitet“, sagt Sunjic. Nachdem das Hochwasser in dem Firmensitz an der Steinfeldstraße gewütet habe, seien zunächst 250 Tonnen Bauschutt entsorgt worden. „Beim Neuaufbau wurden dann 20.000 Meter Stromkabel und 6000 Meter Datenkabel verlegt, 50 Tonnen Baustahl und 500 Kubikmeter Beton verbaut.“

Mit dem Wiederaufbau der Vertriebseinheit habe das Unternehmen gleich mehrere Zielsetzungen verfolgt. „Dazu zählt für uns ganz klar das Bekenntnis zum Standort Stolberg“, betont Robert Sunjic. Zudem sei der Anspruch gewesen, in der historischen Kulisse des Kupferhofs Grünenthal, der auf das Jahr 1699 zurückgeht, einen hoch modernen Arbeitsort zu schaffen. „Und das meint heutzutage mehr als nur neue Computer und schnelles Internet.“ Dementsprechend sei bei der Neugestaltung Wert auf die Förderung des Wohlbefindens und der Kreativität der Mitarbeitenden gelegt worden.

„Im neuen Bürokonzept ermöglichen offene Arbeitsbereiche sowohl Begegnungen als auch den spontanen abteilungsübergreifenden Austausch“, nennt Sunjic ein Beispiel. Ein neuer Fitness-Bereich stehe den Angestellten ebenso zur Verfügung wie ein „Power-Napping-Raum“, in dem mit einem „Nickerchen“ der Akku aufgeladen werden kann. „Die physische und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern, ist heute ein entscheidendes Merkmal für einen modernen und attraktiven Arbeitsplatz“, meint Sunjic.

Ein neu geschaffener „Gaming“-Bereich stärke spielerisch den Teamgeist und die Kommunikation der Angestellten, der Eltern-Kind-Raum ziele auf bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab. „So wollen wir unser Profil als attraktiver Arbeitgeber stärken – in Stolberg“, sagt Robert Sunjic und erläutert: „Wir hoffen, dass der neu gestaltete Kupferhof ein Aushängeschild für unser Unternehmen und für den ansprechenden Arbeitsstandort Stolberg sein wird.“