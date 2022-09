Belgischer Besitzer : Geklauter Traktor mit GPS in Stolberg geortet

Geklauter Traktor mit GPS in Stolberg geortet

Der Besitzer konnte seinen gestohlenen Traktor in Stolberg abholen (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Stolberg Ein in Belgien gestohlener Traktor ist wieder da. Der Besitzer hatte einen GPS-Sender an seinem Gefährt angebracht. Das Signal führte die Ermittler nach Stolberg.

Der in der wallonischen Region gestohlene Traktor konnte dank länderübergreifender Zusammenarbeit und des angebrachten GPS-Senders in Stolberg geortet werden. Der Versuch, das zwölf Tonnen schwere Gefährt mithilfe eines Abschleppdienstes sicherzustellen, wie es bei anderen Fahrzeugen üblich wäre, scheiterte. Mangels Alternativen versuchten die Beamten also den Inhaber zu informieren.