Bei Bauarbeiten in Stolberg : Gasleitung beschädigt, Häuser evakuiert

Stolberg Bei Bauarbeiten in Stolberg-Gressenich ist am Donnerstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Zwei Häuser in der Straße Auf der Eiche wurden von der Feuerwehr vorsorglich evakuiert.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben einer Sprecherin des zuständigen Netzbetreibers Regionetz gegen um 9.10 Uhr. „Die Kollegen der Regionetz sind bereits vor Ort und arbeiten mit Hochdruck.“

Zur Dauer der Arbeiten gab es zunächst noch keine Angaben. Es gebe keine Unterbrechung der Gasversorgung, alle Haushalte im Umkreis würden weiterhin versorgt.

