Serie „Zwei Jahre nach der Flut“ : Für selbstlose Rettungstat in der Flutnacht ausgezeichnet

Die normalerweise ruhige Sackgasse in Vicht, die Markus Teichmann bei seinem Rettungseinsatz mehrfach überqueren musste, hatte sich zu jenem Zeitpunkt in einen reißenden Fluss voller Treibgut wie Autos und Baumstämme verwandelt. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Serie Stolberg In der Flutnacht 2021 hat Markus Teichmann in Vicht zwei Frauen aus einer Notlage gerettet. Für seinen mutigen Einsatz wurde er nun von Ministerpräsident Hendrik Wüst geehrt.

In der Auffahrt des gelben Bungalows liegen Baumaterialien, an der Hauswand lehnen alte Türen und Fenster. Ansonsten erinnert rund um das Haus in der Sackgasse unweit der Vichter Pfarrkirche nicht mehr viel an die Welle der Zerstörung, die in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hier gewütet hat – und an die dramatischen Szenen, die sich währenddessen abgespielt haben. Den damaligen Anwohnern Markus Teichmann und seiner Partnerin Linda Horsch sowie Nachbarin Gitti Krüttgen haben sich diese allerdings nachhaltig eingeprägt. Vor allem der mutige Rettungseinsatz von Teichmann, bei dem der 35-Jährige zwei Nachbarinnen aus einer potenziell lebensbedrohlichen Notlage befreit hat. Für diesen Einsatz wurde er nun in Düsseldorf mit der Rettungsmedaille des Landes NRW ausgezeichnet. Dass es so weit gekommen ist, hat Gitti Krüttgen maßgeblich vorangetrieben. Aber der Reihe nach.

Zum Zeitpunkt der Flut bewohnen Teichmann, der ursprünglich aus Eschweiler stammt, und seine Stolberger Partnerin Linda Horsch seit etwas mehr als einem halben Jahr eine Mietwohnung im Zentrum von Vicht. Nebenan lebt die Ur-Vichterin Gitti Krüttgen mit ihrer Familie und schräg gegenüber, im besagten gelben Bungalow, wohnt eine knapp 90-jährige Dame mit ihrer Haushälterin. „Wir kannten Gitti und ihren Mann gut, aber die ältere Dame kannten wir eigentlich nur vom Sehen“, beschreibt Teichmann die Konstellation vor der Flutnacht.

Vom 14. Juli 2021 erzählen Teichmann und Horsch, dass sie schon nachmittags das anschwellende Wasser auf der Hauptstraße in Vicht beobachtet hätten. Dass das Wasser an diesem Abend noch bis zu ihrem Haus in einer Seitengasse vordringen würde, hätten sie allerdings nie für möglich gehalten. „Ich habe zu Linda gesagt, das passiert nicht“, sagt Teichmann. Doch genau so kommt es. Als sich das Paar der Gefahr bewusst wird, ist es schon zu spät: „Linda wollte noch zu ihren Eltern flüchten, aber da schwamm das Auto schon in der Einfahrt“, beschreibt der 35-Jährige. Unzählige Hilferufe an die total überlastete Feuerwehr bringen nicht das erhoffte Ergebnis. Dennoch begeben sich die beiden auf Anweisung der Feuerwehrleute kurz nach Mitternacht auf die Treppe vor dem Mietshaus. Das Wasser habe zu diesem Zeitpunkt genau unter der obersten Stufe gestanden und Autos und anderes Treibgut vorbei gespült, wie das Paar berichtet.

Von dort aus seien sie auf die Notlage ihrer Nachbarinnen am gelben Bungalow aufmerksam geworden, die sich auf eine Sitzbank vor der Haustüre gerettet hatten. „Die alte Dame hat immer wieder um Hilfe gerufen“, berichtet Teichmann. Irgendwann habe er beschlossen, dass er nicht weiter untätig bleiben könne. „Ich bin einfach ins Wasser gesprungen und rüber zu ihnen.“ Seine Partnerin Linda Horsch bleibt alleine auf der Treppe vor der Haustüre zurück: „Ich habe in dem Moment gedacht, ich sehe ihn nie wieder.“ Rund 200 Meter und eine hüfthohe, reißende Strömung inklusive Treibgut wie Autos, Möbel oder Baumstämme vom angrenzenden Sägewerk trennen die beiden Haustüren. Das Wasser ist zudem stark verunreinigt, unter anderem durch Benzin von einer nahegelegenen Tankstelle. „Es war wie im Horrorfilm“, schildert Markus Teichmann.

Bei den beiden Frauen angekommen, habe er die Seniorin in einem sehr schlechten Zustand angetroffen: „Sie trug nur ein Nachthemd, war schon ganz blau und hatte eine offene Wunde am Bein.“ Der Wasserdruck hatte die Haustür zugeschlagen und den Frauen den Weg zurück ins Haus versperrt, wie Teichmann schildert.

Von Gitti Krüttgen und ihrem Partner, die eingeschlossen von den Fluten am Fenster im ersten Stockwerk ihres Hauses alles miterleben, habe er sich daher zunächst den Ersatzschlüssel zum Bungalow besorgt und aus seiner eigenen Wohnung einen Verbandskasten geholt. „Dann habe ich der Dame das Bein verbunden, während ihre Haushälterin wärmere Kleidung aus dem Haus geholt hat“, berichtet der 35-Jährige. Im Anschluss habe er die Seniorin in seine Mietwohnung getragen und so in Sicherheit gebracht. Anschließend konnte er die Haushälterin ebenfalls sicher zu seiner Wohnung bringen und so vermutlich Schlimmeres verhindern.

Dennoch sind die Ereignisse der Nacht nicht spurlos an den Beteiligten vorbeigegangen. Insbesondere bei Regen haben sie noch lange Zeit Angst verspürt, berichtet Horsch. Auch wenn der Grund für ihren Wegzug aus Vicht in Richtung Mausbach ein anderer gewesen ist, sagt sie: „Ich hätte auch so nicht mehr lange in Vicht wohnen bleiben können.“ Auch der gelbe Bungalow ist mittlerweile verkauft und wird derzeit renoviert, die Seniorin ist in einem Altenheim untergekommen. Über seine Rettungstat sagt Markus Teichmann heute: „Es war vielleicht ein bisschen naiv und gefährlich, aber für mich auch selbstverständlich. Ich würde es wieder tun.“

Markus Teichmann mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei der Verleihung der Rettungsmedaille in Düsseldorf. Foto: Land NRW/Marcel Kusch

Seine ehemalige Nachbarin Gitti Krüttgen sieht das etwas anders: „Ich halte das ganz und gar nicht für selbstverständlich. Er hat sein junges Leben riskiert für eine Frau, die er gar nicht kannte“, so Krüttgen. Darum habe sie sich auch zwei Jahre lang intensiv mithilfe von unzähligen Telefonaten, E-Mails und Gesprächen dafür eingesetzt, dass Markus Teichmann die Anerkennung bekommt, die er aus ihrer Sicht verdient.