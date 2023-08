Deutsche Fußball-Meisterin aus Stolberg : Für ihre Leidenschaft haben sie schon mehrfach die Erde umrundet

Ohne den Zusammenhalt der Familie sei das zeitintensive Hobby nicht möglich, sind sich (v.l.) Vater Jan, Heidi, Mutter Ute und Schwester Pia Kever einig. Foto: privat

Stolberg Heidi Kever spielt seit vier Jahren Fußball bei Bayer Leverkusen. Nun hat die 16-Jährige mit ihrem Team die Meisterschaft gewonnen. Doch Sport auf einem so hohen Niveau bringt auch große Herausforderungen für das Familienleben mit sich.

Berechnungen zufolge muss man rund 40.000 Kilometer zurücklegen, um die Erde einmal zu umrunden. Das dürfte Ute Kever in den vergangenen Jahren gleich mehrfach geschafft haben. Denn Fußball spielt im Leben ihrer Tochter Heidi eine entscheidende Rolle. Die 16-Jährige gehört in ihrer Altersklasse sogar zu den erfolgreichsten Spielerinnen in Deutschland. Immerhin hat die Schülerin, die bei Bayer 04 Leverkusen in der U17-Auswahl (B-Jugend) aktiv ist, in der zurückliegenden Saison mit ihrer Mannschaft die Deutsche Meisterschaft gewonnen.

„Das war wirklich ein unbeschreibliches Gefühl“, blickt Heidi Kever zurück. Jahrelang bedeutete das für die Familie, die in Mausbach lebt, allerdings auch, dass pro Fahrt nach Leverkusen rund 77 Kilometer zurückgelegt werden mussten. „Da kommt eine Menge zusammen – auch an Benzinkosten“, sagt Ute Kever.

Dass Fußball einmal die große Leidenschaft ihrer Tochter werden würde, zeichnete sich schon früh im Leben der Stolbergerin ab. Eine Entwicklung, mit der Mutter Ute Kever allerdings nicht selten haderte.

An diesem Nachmittag hat Heidi Kever kein Training — eine Seltenheit. „Wir trainieren in der Regel drei Mal in der Woche und haben mindestens ein Spiel“, sagt die 16-Jährige, die als Rechtsverteidigerin spielt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die neue Saison, die am 9. September mit dem Spiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld beginnt, auf Hochtouren. „Natürlich möchte man spielen, und da macht man sich selbst auch jede Menge Druck um das zu schaffen“, sagt Heidi Kever.

Druck, der sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder auf ihre Mutter Ute übertragen hat. Selbstverständlich macht man sich als Mutter Gedanken. Der Kader wird jedes Jahr neu zusammengestellt. Das ist ein bisschen so wie bei Germany´s Next Topmodel. Wenn man nicht die entsprechende Leistung bringt, ist man draußen. Aber wie würde das eigene Kind damit umgehen, wenn das passieren würde?“, sagt Ute Kever. Das ist bislang nicht passiert – im Gegenteil.

Dass Heidi Kever Fußball spielt, ist auf einen Zufall zurückzuführen. „Wir sind damals zum Kinderturnen gegangen. Da war Heidi noch keine vier Jahre alt. Und danach trainierten immer die Bambini“, erinnert sich ihre Mutter. „Heidi war total begeistert und wollte unbedingt mitmachen. So kam es, dass sie nach anderthalb Stunden Kinderturnen noch eine Stunde Fußball gespielt hat. Nach dem dritten Mal hat sie dann verkündet, dass ich sie vom Turnen abmelden könnte“, sagt Ute Kever und lacht.

Verschiedene Hobbies hat Heidi Kever in den vergangenen Jahren ausprobiert. „Egal, ob es Tanzen oder Reiten war, irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr. Nur das Fußballspielen ist immer geblieben.“ Begonnen hat Heidi Kever beim VfL Vichttal. Nun spielt sie bald ihre fünfte Saison bei Bayer 04 Leverkusen.

Die Strecken zum Training und zu Spielen wurden entsprechend weiter. „Bis auf die eine oder andere Ausnahme muss das komplett von den Eltern sichergestellt werden“, sagt Ute Kever und ergänzt: „Im normalen Berufsleben kann das ganz schön herausfordernd sein.“

Nicht selten habe sie ihre Tochter nach der Arbeit in Köln in Stolberg abgeholt und dann nach Leverkusen gebracht. „Wenn man das über Jahre macht, dann lässt die Kraft auch irgendwann nach und man kommt an seine Grenzen“, findet Ute Kever deutliche Worte.

Deutsche Meisterin 2023: Mit ihrem Team hat die Schülerin sich bei den B-Juniorinnen durchgesetzt. Foto: privat

Mittlerweile nutzt Heidi Kever öffentliche Verkehrsmittel. „Wenn die Bahn fährt, klappt das auch gut“, sagt die 16-Jährige. Das bedeutet allerdings auch, dass es nach der Schule nur kurz nach Hause und dann weiter zum Training geht. Auch an den Wochenenden ist Heidi Kever teilweise mit der Bahn unterwegs. „Dann können die Tage auch schon mal ganz schön lang werden. Und abends, wenn man nach Hause kommt, ist man echt platt“, sagt die Schülerin.

Ihren Leistungen am Ritzefeld-Gymnasium tue der Erfolg im Fußball keinen Abbruch. „Solange die Noten stimmen, ist alles in Ordnung“, stimmt Heidi Kever mit ihrer Mutter Ute überein. „Natürlich gibt es auch Momente, in denen es einfach nicht läuft“, sagt Heidi Kever, und ihre Mutter ergänzt: „Das funktioniert nur mit viel Leidenschaft. Und darin steckt auch das Wort Leiden. Ohne geht es nicht.“

Was Heidi Kever beim Training besonders Spaß macht: „Wir trainieren nicht nur auf dem Platz. Wie analysieren auch jede Menge. Es geht immer wieder um Theorie.“ Und natürlich gehöre der Respekt vor dem Trainer und jede Menge Disziplin dazu. „Wenn Training für 18.30 Uhr auf dem Plan steht, dann sind um 18.30 Uhr auch alle warm und auf dem Platz, damit es pünktlich losgehen kann“, berichtet Ute Kever.

Heidi Kever spielt seit vier Jahren bei Bayer 04 Leverkusen. Foto: Christoph Malczyk

Mittlerweile hat sie am Hobby ihrer Tochter große Freude und unterstützt sie, wo es nur geht. Aber es gab auch andere Zeiten. „In manchen Augenblicken habe ich mich schon gefragt, ob das wirklich der richtige Weg für meine Tochter ist. Bevor sie zu Bayer Leverkusen wechselte, hat sie nur mit Jungs zusammen gespielt. Das war auch nicht immer einfach. Und ich hatte einfach Sorge, dass sie den Anschluss an gleichaltrige Mädchen verliert.“ Tochter Heidi sieht das ein wenig anders. „So habe ich auf jeden Fall gelernt, mich durchzusetzen. Das gehört einfach dazu“, sagt sie.

Und findet sie, dass Mädchen- und Frauenfußball nach wie vor unterschätzt werden? „Auf jeden Fall“, betont die 16-Jährige und macht das an verschiedenen Faktoren fest. In diesem Jahr trainieren und spielen in der U17 zwei Jahrgänge zusammen – die Mädchen, die in den Jahren 2007 und 2008 geboren sind. „Bei den Frauen gibt es außerdem keine U19-Mannschaft. Von der U17 geht es direkt in die zweite Damenmannschaft – wenn man den Sprung schafft.“ Ein Wunsch, für den Heidi Kever weiterhin arbeiten möchte. Auf Profisport allein will die Fußballerin allerdings nicht setzen. „Es gibt so viele gute Spielerinnen. Natürlich will man selbst auch so gut wie möglich sein. Aber ich bin realistisch und möchte erstmal mein Abitur machen und dann vielleicht studieren“, sagt sie.