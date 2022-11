Kupferstädter Weihnachtstage : Für das neue Konzept hagelt es auch Kritik

Auf dem Alten Markt lockte das pittoreske Budendorf in historischer Kulisse zahlreiche begeisterte Besucher an, aber in der Altstadt gab es auch kritische Stimmen. Foto: Dirk Müller

Stolberg Das Echo nach dem ersten Wochenende der Kupferstädter Weihnachtstage ist unterschiedlich. Neben adventlicher Idylle und begeisterten Besuchern gibt es auch Kritik und Ärger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Müller

Nach dem Weihnachtstreff auf dem Kaiserplatz laden nun auch die Weihnachtsmärkte in der Altstadt ein. Die Kupferstädter Weihnachtstage sind damit offiziell eröffnet, wobei es in der Altstadt Licht und Schatten gab. Den Alten Markt hatte Marita Matousek mit ihrem Team in ein atmosphärisch illuminiertes Budendorf vor historischer Kulisse und mit viel Flair verwandelt. „Wir sind sehr zufrieden, weil schon am ersten Wochenende zahlreiche Gäste hier waren, denen es sichtlich bei uns gefallen hat“, sagte Matousek.

Positiv war auch das Fazit der KG Fidele Zunfthäre, die das Burghaus bespielt. „Vor allem am Samstagabend, als Stefan Thielen Livemusik gemacht hat, war die Hütte voll und die Stimmung klasse“, beschrieb Ehrenpräsident Friedel Recker. Der untere Burghof konnte wegen der Burgsanierung nicht bespielt werden, war aber weihnachtlich illuminiert. Auf dem oberen Burghof gab es weniger Weihnachtsbeleuchtung als in den Vorjahren, dafür aber mehr Buden und eine neue Wichtelwelt.

Auf dem Weg zwischen den Schauplätzen äußerten mehrere Besucher übereinstimmend eine Kritik. Am Sonntag sei der Außenparkplatz vom Kaufland voll und das Parkdeck unter dem Supermarkt entgegen der Ankündigung geschlossen gewesen. Ein Besuch unserer Redaktion vor Ort ergab, dass um 18 Uhr das Parkdeck geöffnet war. Zu diesem Zeitpunkt waren die starken Besucherwellen allerdings bereits abgeebbt, der Parkdruck damit beendet und auf dem großen Parkdeck standen lediglich vier Autos.

Weitere Kritik war im Inneren der Burg zu vernehmen. Im Rittersaal, wo auch das Museum in der Torburg wieder das Seifenpressen anbot, hatten mehrere Aussteller ihre Stände liebevoll geschmückt und mit adventlicher Beleuchtung versehen. Wirkung entfalten konnte dies aber kaum, denn die neue, große und futuristisch anmutende Deckenbeleuchtung bestrahlte den Rittersaal mit gleißendem Halogenlicht. „Glück gehabt“ hatte lediglich der Stolberger Heimat- und Geschichtsverein im Foyer. Die neue Beleuchtung über dem Stand des Vereins war defekt, so dass immerhin dort Weihnachtssterne, Lichterketten und Co. besser zur Geltung kamen.

Das erste der neuen Themenwochenenden stand unter dem Motto „Kulinarik und Genuss“, und auf dem Faches-Thumesnil-Platz boten einige Foodtrucks vielfältige Leckereien an. Darunter auch manche der insgesamt 50 neuen Aussteller bei diesen Kupferstädter Weihnachtstagen. „Das Ambiente hier am Fuß der Burg ist absolut klasse, und wir haben uns eigentlich sehr darauf gefreut, nach Stolberg zu kommen“, erklärte ein Aussteller. Auf die Vorfreude seien aber Ernüchterung und Unzufriedenheit bis Ärger gefolgt.

Im Rittersaal der Burg wollte im gleißenden kalten Licht der neuen Deckenbeleuchtung nicht sonderlich viel weihnachtliche Stimmung aufkommen. Foto: Dirk Müller

„Wir haben ja gedacht, wir kommen auf einen Weihnachtsmarkt. Jetzt stehen wir aber abseits auf einem tristen Parkplatz“, sagte der Aussteller. Seine Kollegin vom Nachbarstand konkretisierte die Kritik: „Hier gibt es überhaupt keine Weihnachtsbeleuchtung und keinerlei adventliche Dekoration. Wie soll da Weihnachtsflair aufkommen?“ Eine weitere Ausstellerin ergänzte: „Noch nicht einmal untermalende Weihnachtsmusik erklingt auf dem Platz. Für Familien mit Kindern wird hier gar nichts geboten, und unseren hausgemachten Glühwein dürfen wir auch nicht verkaufen.“