Ungewöhnliches Wochenende : Fünf Unfälle in drei Tagen

Zu einem Unfall an der Kreuzung Aachener und Konrad-Adenauer-Straße rückte die Feuerwehr am Montagnachmittag aus. Foto: Feuerwehr Stolberg

Stolberg Es war ein ungewöhnliches Wochenende in Stolberg: Zwischen Freitagmittag und Montagnachmittag ereigneten sich gleich fünf Unfälle. Die Bilanz: alkoholisierte Fahrer, ein Zeugenaufruf und ein Schwerverletzter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am frühen Montagnachmittag kam es auf der Kreuzung Aachener und Konrad-Adenauer-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Kreuzung war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

Angefangen hatte alles am Freitagnachmittag. Gegen 13 Uhr ereignete sich auf der Europastraße ein Unfall. Ein Auto war in Höhe der Hermann-Ritter-Straße von der Fahrbahn abgekommen und stieß gegen eine Straßenlaterne. Ein eher außergewöhnlicher Unfall ereignete sich dann nur wenige Stunden später – ebenfalls auf der Europastraße.

Polizei sucht Zeugen

Gegen 20.08 Uhr informierten Anwohner der Kleefeldstraße die Einsatzzentrale der Feuerwache über einen Unfall auf der Europastraße (Landesstraße 238). Ein Auto war zwischen den beiden Abzweigungen zum Fettberg von der Straße abgekommen und in den Grünstreifen geraten. Hierbei war er gegen eine Birke gestoßen, die daraufhin gegen die Wand eines Hauses auf der Kleefeldstraße fiel. Aufgrund der Notrufmeldung wurden der Rüstzug der Feuerwache, der 2. Löschzug sowie Rettungsdienst und Notarzt zur Landesstraße alarmiert. Beim Eintreffen des Rüstzuges befanden sich die Insassen des Fahrzeuges nicht mehr an der Unfallstelle.

Nach dem Unfall stiegen zwei unbekannte Insassen aus dem stark beschädigten Auto aus und liefen über die Kleefeldstraße in Richtung Innenstadt davon. Beide können wie folgt beschrieben werden:

1. Person (vermutlich Fahrer): Männlich, Anfang/Mitte 20, blonde Haare, trug eine hellgelbe/cremefarbene Winterjacke mit Kapuze.

2. Person: Männlich, dunkle Haare, komplett dunkel gekleidet (Oberteil mit Kapuze).

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der auf eine Mietfirma zugelassene Wagen wurde sichergestellt. Der insgesamt entstandene Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42101 zu melden.

Bis 23 Uhr gesperrt

Nachdem der Wagen geborgen war, musste die Birke aufwendig entfernt werden. Da der Baum drohte das Haus zu beschädigen, wurde von einer Stolberger Firma ein Kran zur Unterstützung angefordert. Mit dem Kran wurde der Baum von der Hauswand entfernt, ohne weiteren Schaden anzurichten. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei war der Bereich bis 23 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.

Wagen überschlägt sich

Weiter ging es für die Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag. In der Wiesenstraße war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei diesem wurden drei Personen leicht verletzt. Der Wagen war in Fahrtrichtung Birkengangstraße unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit zwei geparkten Autos am Straßenrand kollidierte.

Nach dem Aufprall überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die drei Insassen, im Alter von 17, 19 und 22 Jahren, wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige, der mutmaßlich am Steuer des Wagens saß, stand unter Alkoholeinfluss, teilte die Polizei am Montag mit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Ähnlich verlief ein Unfall in der Eisenbahnstraße am Sonntagabend. Gegen 21 Uhr war dort ein Autofahrer in Richtung Würselener Straße unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab und touchierte drei parkende Wagen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Das bestätigte eine Blutprobe. Zur Ausnüchterung wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.

(se/pol)