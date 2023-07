„Der sizilianische Koch“ : Foodblogger eröffnet Feinkostgeschäft in Stolberg

In das Ladenlokal im Steinweg hat sich Antonio Caramazza bei einem Spaziergang durch die Altstadt „verguckt“. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Stolberg In der Corona-Zeit hat der Jurist Antonio Caramazza einen Blog rund um die sizilianische Küche gestartet. Nun eröffnet er in der immer noch schwer beschädigten Stolberger Innenstadt einen Laden mit Feinkost und Gastronomie. Was ihn dazu gebracht hat.

Ein senfgelber Sessel mit purpurrotem Kissen ist der erste Eyecatcher im Eingangsbereich des neuen Feinkostgeschäfts am Stolberger Steinweg. Ein roter Retrokühlschrank und eine gelbe Kaffeemühle sorgen für weitere Farbtupfer im ansonsten schlicht, aber modern gehaltenen Ladenlokal mit der markanten Bruchsteinwand, der Theke mit Holzpaneelen und dem schwarzen Mobiliar. „Rot und gelb sind die Farben der sizilianischen Flagge, deshalb wollte ich sie auch hier im Laden aufgreifen“, erklärt Antonio Caramazza.

Der 41-Jährige ist der Inhaber des neuen Feinkostgeschäfts „Der sizilianische Koch“, das künftig die Stolberger an zentraler Stelle in der Fußgängerzone mit Spezialitäten aus dem südlichsten Zipfel Italiens versorgen soll. Im Regal stehen hier beispielsweise Wein, Öl, Pasta und zugehörige Saucen, Oliven, Marmeladen und Gewürze. Vieles davon kann nicht nur zu Hause, sondern auch direkt vor Ort probiert werden, wo außerdem Kaffeespezialitäten, kalte Getränke und kleine Snacks wie Panini oder sizilianisches Gebäck serviert werden. Auch eine Außengastro gibt es.

Öffnungszeiten „Der sizilianische Koch“ Der Laden „Der sizilianische Koch“, Steinweg 74 in Stolberg, ist immer freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Auf dem gleichnamigen Blog dersizilianischekoch.de und den zugehörigen Social-Media-Profilen (Instagram: @dersizilianischekoch und Facebook: Der sizilianische Koch) finden sich außerdem Rezepte von und weitere Infos rund um die Küche der italienischen Insel.

Ein Vorbild für das Geschäft waren neben südeuropäischen Bistros mit ähnlichem „Probier-Konzept“ auch die Tante-Emma-Läden der süditalienischen Insel, die nicht nur der Nahversorgung, sondern auch als Treffpunkt im Ort dienen. Das wünscht sich auch Caramazza für sein Geschäft: „Ich will einen Ort schaffen, wo die Leute sitzen, und nette Gespräche führen können“, erläutert der 41-Jährige einen wichtigen Teil seiner Idee, die er schon seit langem hegt und nun endlich zur Umsetzung gebracht hat.

Die Produkte, die er anbietet, stammen allesamt von kleinen familiengeführten Manufakturen und Bauernhöfen auf Sizilien, wie Caramazza versichert. Den Pecorino beziehe er sogar aus der eigenen Familie, genauer vom Cousin seiner Mutter, der eine Käserei hat. „Mir ist nicht nur der Geschmack der Lebensmittel wichtig, sondern auch, dass alles handgemacht ist und ich die Produzenten selbst kenne“, erklärt Caramazza sein Sortiment, das er bei einer Reise nach Sizilien selbst zusammengestellt hat.

Eyecatcher am Eingang: Die Sitzgruppe ist in den Farben Siziliens gehalten. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Dass Antonio Caramazza einmal mit Feinkost handeln würde, darauf lässt sein Werdegang nicht unbedingt schließen, auch wenn er schon von klein auf eine Leidenschaft fürs Kochen hegt, wie er berichtet: Der gebürtige Leverkusener, dessen Wurzeln in der Region Agrigent liegen, arbeitet im Hauptberuf als Jurist bei einer Versicherung in Düsseldorf. Seine Eltern seien das, was man „klassischerweise als Einwanderer der 70er/80er Jahre bezeichnet, bei uns zu Hause wurde sizilianisch gesprochen, gegessen und gedacht“, so Caramazza. Die Sommerferien habe die Familie immer komplett auf der italienischen Insel verbracht. „Wir sind zu viert mit dem Auto dort runtergetuckert – ohne Klimaanlage“, erzählt Caramazza lachend von einer Zeit, die ihn sehr geprägt hat – auch kulinarisch.

Zu Hause in Leverkusen schaut er bereits als Kind regelmäßig seiner Mutter über die Schulter, die täglich frisch und authentisch sizilianisch kocht, und beginnt irgendwann die Gerichte nachzukochen. Dass diese in italienischen Restaurants in Deutschland so kaum angeboten werden, findet Caramazza bedauerlich: „Wenn man hier italienisch essen geht, bekommt man immer die gleichen Gerichte, dabei hat Italien kulinarisch eigentlich viel mehr zu bieten als Carbonara und Vitello tonnato.“

In der Corona-Zeit inmitten von Lockdown und Homeoffice reift daher der Entschluss in Caramazza, die sizilianische Küche mithilfe eines Kochblogs bekannter zu machen und seine Freude am Kochen weiterzugeben. Von den Anfängen erzählt der 41-Jährige: „Die ersten Gerichte, die ich hochgeladen habe, waren welche, die ich immer bei meiner Mutter esse und deren Rezepte keine richtigen Mengenangaben enthalten haben.“ Langsam habe er sich deshalb am Wochenende und nach Feierabend an die richtige Zubereitung herangetastet, Rezepte aufgeschrieben, Fotos gemacht und die Homepage erstellt.

Handgemachte Feinkost von kleinen Familienbetrieben aus Sizilien vertreibt Antonio Caramazza künftig in der Stolberger Fußgängerzone. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Nach und nach trudelten dann immer mehr Anfragen zu den verwendeten Zutaten ein. „Die Leute haben mich zum Beispiel gefragt, wo sie ein gutes Olivenöl herbekommen“, sagt Caramazza. Nachdem er zunächst immer mal wieder Produkte für Freunde und Bekannte aus Sizilien mitgebracht habe, integrierte er vor rund einem Jahr schließlich einen kleinen Online-Shop in seinen Blog – den er nun in Stolberg zu einem Ladengeschäft mit Bistro ausgeweitet hat.

Doch was hat ihn nach Stolberg gezogen? Zum einen die Liebe, wie Caramazza lächelnd zugibt. Zum anderen habe er sich einfach in das Ladenlokal in der historischen Altstadt „verguckt“, das – so Caramazzas Empfinden – direkt neben einer Goldschmiede und gegenüber eines Conceptstores in einer vielversprechenden und gut vernetzten Nachbarschaft verortet ist. Ein zusätzlicher Anreiz war schließlich auch das Sofortprogramm Innenstadt, das sowohl einen Mietrabatt sowie eine Umbaupauschale für neue Einzelhändler vorsieht.