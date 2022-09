Schenkung : Flutobjekte aus Stolberg für das „Haus der Geschichte NRW“

Stolberg Das verheerende Hochwasser Mitte Juli 2021 hat Stolberg schwer getroffen. Nun überreichte die Verwaltung dem „Haus der Geschichte“ in Düsseldorf einige Flutobjekte.

Die Ausstellungsstücke zusammengestellt und ausgewählt hat Stadtarchivar Christian Altena. Er hatte schon unmittelbar nach der Katastrophe begonnen, repräsentative Objekte zu bergen und sicherzustellen. Unterstützt wurde er dabei von der Bevölkerung, die ihm weitere Gegenstände zur Verfügung stellte. Das in Düsseldorf geplante Haus der NRW-Geschichte hatte schon früh sein Interesse an den Flutobjekten aus Stolberg bekundet.

So war man bereits im Januar nach Stolberg gereist, um die von Altena gesammelten Sachen in Augenschein zu nehmen. „Peter Schmied war angesichts der Vielfalt und der Einmaligkeit der Flutobjekte überrascht. Er gab sich begeistert, als ich ihm die Sachen zeigte“, berichtet Christian Altena. Denn das Spektrum dessen, was nun dem Düsseldorfer Museum übergeben wurde, ist groß. So stammt das größte Stück, eine zerstörte Stahlblechwand, aus dem Magazin des Stadtarchivs. Das Hochwasser hatte den unter dem Alten Rathaus liegenden Magazinraum komplett überschwemmt und die dortigen Rollregale ruiniert. Dabei wurde auch die Stahlblechverkleidung beschädigt und so verformt, das sie unbrauchbar wurde.