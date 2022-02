Banges Warten an den Fenstern : Feuerwehr rettet zwölf Personen aus brennendem Haus

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Abend in Stolberg im Einsatz. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Stolberg Die Feuerwehr hat am Mittwochabend zwölf Personen aus einem brennenden Haus in Stolberg befreit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte warteten die Bewohner schon an den Fenstern.