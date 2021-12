Feuerwehr-Großeinsatz : Wohnhaus brennt auf dem Donnerberg

Stolberg Ein Brand in einem Wohnhaus in Stolberg hat am Samstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Donnerberg gesorgt. Nach ersten Angaben wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Der Brand brach nach ersten Angaben gegen 21.30 Uhr in dem Doppelhaus in der Wiesenstraße aus. Offenbar rettete ein Nachbar einen Bewohner aus dem Gebäude. Wie der Einsatzleiter, Wehrleiter Andreas Dovern, unserer Zeitung sagte, wurden zunächst zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Von weiteren Verletzten war am Samstagabend nichts bekannt.

Als die Einsatzkräfte in dem Wohnviertel eintrafen, hatte sich der Brand bereits auf das Dachgeschoss ausgedehnt. Mit zwei Drehleitern sowie von der Straße aus gingen die Wehrleute den Brand an. Dabei brachen die Einsatzkräfte von der Drehleiter aus das Dach auf, um den Brand direkt bekämpfen zu können. Dabei ging es auch darum zu verhindern, dass sich der Brand auf die zweite Hälfte des Doppelhauses ausbreiten konnte.

Vor Ort waren drei Löschzüge der Stolberger Feuerwehr, unterstützt durch den Gerätewagen Atemschutz der Städteregion Aachen. Insgesamt waren mindestens 80 Kräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort.