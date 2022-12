Geld aus Kasse erbeutet : Festnahme zwei Tage nach Tankstellenraub in Stolberg

Erfolgreiche Fahndung: Die Polizei hat einen 20-jährigen Mann festgenommen, der eine Tankstelle in Stolberg überfallen haben soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Stolberg Am Montagvormittag ist eine Tankstelle an der Europastraße in Stolberg überfallen worden. Zwei Tage später konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann festnehmen.

Am Montag hat ein Mann eine Tankstelle an der Europastraße in Stolberg überfallen. Er bedrohte den Kassierer mit einem Messer und flüchtete mit dem Geld aus der Kasse.

Zwei Tage später konnte am Mittwochmorgen ein tatverdächtiger Mann festgenommen werden - dank „eingehender Ermittlungen und der Mithilfe aufmerksamer Bürger“, wie die Polizei mitteilte. Es lägen ausreichend Beweise gegen den 20-Jährigen aus Stolberg vor, die ihn belasten würden.

Der Mann wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Fortdauer der Festnahme entscheiden wird.

