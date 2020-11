Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Perspektive : EWV meldet Interesse für Solarpark auf dem Zweifaller Sportplatz an

Seit zwölf Jahren liegt der ehemalige Sportplatz in Zweifall brach. Jetzt könnte sich eine Perspektive auftun, weil die EWV ihr Interesse am Bau und Betrieb eines Solarparks bekundet hat. Foto: MHA/Michael Grobusch

Stolberg Zwölf Jahre lang hat sich nichts getan auf dem ehemaligen Sportplatz „Am Brändchen“ in Zweifall. Jetzt könnte sich eine Perspektive auftun: Die EWV hat ihr Interesse am Bau und am Betrieb eines Solarparks bekundet.