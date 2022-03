Kritische Stelle: An der Zweifaller Straße kurz vor der Stolberger Innenstadt hatten die Wassermassen sich im Juli aufgeteilt und waren unter anderem durch den Europatunnel geflossen. Dieser könnte in Zukunft eine kontrollierte Lösung sein, um das Wasser an der Innenstadt vorbeizuführen. Foto: MHA/Caroline Niehus