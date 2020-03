Kostenpflichtiger Inhalt: Das Schulleben in der Corona-Krise : „Es geht nicht um das Erreichen von Noten“

Leere Klassenräume: Die Schulen sind geschlossen – auch in Eschweiler und Stolberg. Wie sieht das Lernen nun aus? Foto: dpa/Robert Michael

Eschweiler/Stolberg Die Schulen sind seit rund anderthalb Wochen geschlossen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Lehrer und Schüler bereits in Ferien sind. Doch wie sieht der Unterricht in diesen Tagen aus? Die Schulleiter der weiterführenden Schulen in Eschweiler und Stolberg haben nicht nur diese Frage ausführlich beantwortet. Ein Überblick.