Eröffnung am 7. August : Erste Waldkita in Stolberg muss zum Start improvisieren

Noch ist nichts zu sehen, doch auf dem Gelände der ehemaligen Wolff-Farm in Gressenich wird die erste Stolberger Waldkita entstehen. Foto: MHA/Sonja Essers

Stolberg Noch fehlen die Bauwagen. Deshalb kann die Einrichtung nicht auf dem Gelände der ehemaligen Wolff-Farm in Gressenich beginnen. Ein alternativer Standort ist gefunden.

Dass aller guten Dinge drei sind, kann Nina Hoppmann nur bestätigen. Eigentlich sollte Stolbergs erste Waldkita in diesen Tagen auf dem Gelände der ehemaligen Wolff-Farm in Gressenich an den Start gehen. Doch daraus wird nichts. „Das Gelände ist noch nicht ganz fertig“, berichtet die Leiterin im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Betreuung startet dennoch – und zwar in der Mehrzweckhalle des Familienzentrums Im Hahn in Mausbach. Zwölf Kinder werden dort ab dem kommenden Montag, 7. August, von Hoppmann sowie ihren Kolleginnen und Kollegen betreut – nur wenige Meter entfernt von dem Platz, der in den ersten Überlegungen der Standort der Einrichtung werden sollte. Doch dazu später mehr.

Dass die erste Waldkita in Stolberg wie geplant zum Kita-Jahr 2023/2024 an den Start gehen kann, sehen alle Beteiligten als Erfolg. „Bei einer Neugründung müssen verschiedene Zahnräder ineinander greifen. Da können auch schon mal unvorhergesehene Situationen auftreten“, weiß Nina Hoppmann, die bereits in Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg den Wald- und Naturkindergarten „Tummetott“ betreibt. Vor allem „Schwierigkeiten mit Drittanbietern“ hätten zu Verzögerungen geführt.

So hätte das Grundstück in Gressenich erst einmal „kindersicher“ gemacht werden müssen. „An diesem Prozess ist unter anderem der Kampfmittelräumdienst beteiligt. Auch an einigen anderen Stellen kam es zu Verzögerungen“, sagt Hoppmann. So seien beispielsweise die Bauwagen ebenfalls noch nicht fertig. „Aber der Unterstützung der Stadt Stolberg haben wir es zu verdanken, dass wir trotzdem starten können“, sagt die 34-Jährige.

Momentan befindet sich das Team der Einrichtung in der Konzeptionswoche. Ab dem 7. August geht es mit der Eingewöhnung der Kinder los. „Die Mehrzweckhalle wird für uns dann eine Art Schutzraum. Natürlich werden wir uns zum größten Teil draußen aufhalten und auch in den Wald gehen“, betont Nina Hoppmann. Zunächst einmal müssten die Kinder „erfahren, wie es ist, draußen zu sein“.

Das Mittagessen soll dann in der Mehrzweckhalle stattfinden. Die Ruhezeiten eventuell auch. „Da werden wir individuell schauen, was sich anbietet. Natürlich können wir dafür auch den Wald nutzen. Aber wir müssen erst einmal herausfinden, wie die individuellen Bedürfnisse der Kinder sind“, macht die Einrichtungsleiterin deutlich.

Die Übergangszeit in Mausbach soll „so kurz wie möglich“ gehalten werden. In den ersten Überlegungen war Mausbach sogar der bevorzugte Standort für das Projekt gewesen. Damals war geplant, die Einrichtung in der Nähe des Seniorenzentrums Süssendell anzusiedeln – allerdings mit einem anderen Träger. Doch daraus wurde nichts. Sozialpädagoge Andreas Leifeld, der bereits einen Waldkindergarten am Preusweg in Aachen betreibt, zog sich zurück. Die Politik entschied daraufhin, dass die Stadt Stolberg die Trägerschaft übernehmen sollte. Und in Sachen Standort habe sich mit der Wolff-Farm eine Alternative zum Gelände neben dem Seniorenzentrum aufgetan, berichtete die Stolberger Verwaltung damals.

Nina Hoppmann ist die Leiterin der ersten Stolberger Waldkita. Foto: Dirk Müller

Beide Standorte waren von der Verwaltung hinsichtlich ihrer Eignung für einen Waldkindergarten geprüft worden. Das Ergebnis: Süssendell war unter mehreren Gesichtspunkten problematischer und zudem mit höheren Kosten verbunden. Die Erschließung schien technisch aufwändiger, Parkplätze sowie eine Hol- und Bringzone wären nicht vorhanden gewesen und hätten auch nicht angelegt werden können. Der Baugrund – eine feuchte und schattige Senke am Fuße des hoch aufgeschütteten AWO-Geländes – wäre ebenfalls nicht optimal gewesen.

Deshalb wurde letztlich Gressenich ausgewählt und mit Nina Hoppmann eine neue Trägerin gefunden. Einen genauen Zeitpunkt, wann der Umzug erfolgten wird, kann die Leiterin derzeit nicht nennen. Fest stehe allerdings schon, dass dann bis zu 20 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren die Einrichtung besuchen können.

„Wir freuen uns, dass wir den Eltern ein neues Angebot machen können. Sie setzen sich sehr intensiv damit auseinander, welches Konzept zu ihren Kindern passt“, sagt Christine Stadler und fügt hinzu: „Waldkitas sind mittlerweile keine Exoten mehr, auch wenn sie noch in der Minderheit sind.“

Die Leiterin des Jugendamts der Stadt Stolberg weiß, wie viel Arbeit in der Umsetzung steckt. „Es war genauso arbeitsintensiv wie eine vier- oder sechsgruppige Einrichtung auf den Weg zu bringen. Die Abläufe sind erst einmal gleich. Und da kann es auch zu Verzögerungen kommen“, meint Stadler und fügt hinzu: „Das Thema Brandschutz muss hier genauso gedacht werden wie in einem Neubau. Eine Waldkita ist kein Notstopfen für fehlende Plätze in anderen Einrichtungen. Es ist eine normale Einrichtung mit einem besonderen Konzept.“