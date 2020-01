Polizei bittet um Hilfe : Elfjähriges Mädchen vermisst

Stolberg Die Polizei bittet um Unterstützung: Seit Mittwochnachmittag wird ein elfjähriges Mädchen vermisst, das nach Schulschluss von Stolberg in Richtung Eschweiler fuhr.

Seit Mittwochnachmittag wird die elfjährige Yvonne Hoven vermisst. Das Mädchen verließ nach Schulschluss gegen 15 Uhr die Gesamtschule in Stolberg-Mausbach und stieg an der Haltestelle „Mausbach Kirche“ in die Buslinie 42 in Richtung Eschweiler ein. An der Bushaltestelle „Am Rosental“ in Stolberg stieg sie aus, seitdem gibt es von ihr keine Spur.